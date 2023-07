Pancho Villa fundó 50 escuelas para las personas que menos recursos tenían: Claudia Sheinbaum

A través de Twitter, Claudia Sheinbaum, aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, compartió parte de su visita al monumento de José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como "Francisco Villa", quien fue uno de los héroes de la Revolución Mexicana. La exjefa de Gobierno (2018-2023) destacó la creación de 50 escuelas para las personas de bajos recursos.

"Cuando fue gobernador interino del estado de Chihuahua fundó 50 escuelas para los pobres e inclusive, recupero el Instituto Científico y de Literatura. Así que hoy recordamos a Pancho Villa no solamente por su historia y la defensa de un México con justicia en la tercera gran transformación del país, sino también en su labor por la educación pública", comentó la Dra. Sheinbaum.

Al igual que el general Francisco Villa, la militante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha buscado ayudar a niñas, niños y jóvenes para que sigan con sus estudios, ya que son el presente de la nación. Durante su administración en el Gobierno de la Ciudad de México (2018-2023), Claudia Sheinbaum señaló que la educación es un derecho al que todos deben accesar razón por la cual creo diversos programas e instituciones educativas.

Educación pública en la CDMX

En la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum llevo a cabo una serie de acciones para apoyar a todos los niños de preescolar, primaria y secundaria de las escuelas públicas del país. En primera instancia creó Bienestar para Niños y Niñas "Mi beca para empezar", un apoyo mensual para todos los inscritos en los niveles anteriormente mencionados.

Antes de salir del Gobierno capitalino, la originaria de la CDMX dejó funcionado 293 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), en lugares fijos y siete itinerantes, los cuales fueron fundados para fomentar la educación, cultura, deporte y autonomía económica a toda la población de la capital del país.

Claudia Sheinbaum recorriendo Pilares en Tepito Foto: Claudia Sheinbaum

"La educación transforma naciones, transforma vidas, por eso: ¡Que vivan los estudiantes, que viva la educación pública!", señaló Claudia Sheinbaum en una publicación en Twitter en la que recordó su visita a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos durante su gira por México.

Las niñas y niños no fueron los únicos beneficiados, ya que en la Ciudad de México desarrolló la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, los cuales capacitan a los futuros ingenieros (a), médicos (as), arquitectos (as), enfermeros (as), doctores (as), abogados (as), etcétera.