Cae un árbol de 20 metros sobre un auto en Insurgentes Sur y el conductor resulta herido

Esta mañana se registró la caída de un árbol sobre la avenida Insurgentes Sur frente a la estación Nápoles del Metrobús, en la colonia del mismo nombre. De acuerdo con los primeros reportes, hay una persona herida ya que alcanzó a golpearlo en la espalda y debido a este accidente, hubo afectaciones en la circulación que provocó la suspensión en el servicio del Metrobús.

El conductor sobrevivió de milagro. | FOTO: Twitter @tritonazteca11

Elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, de Benito Juárez y Bomberos de la capital del país acudieron al lugar para atender el accidente y a través de Twitter, la dependencia capitalina informó: "El árbol de 20 m de longitud y 2 m de diámetro, cayó sobre un vehículo particular y afectó parcialmente una unidad del Metrobus. Paramédicos de la Cruz Roja valoraron al conductor del vehículo particular, sin ameritar traslado."

Suspensión en la L1 del Metrobús y afectaciones viales

El servicio de la Línea 1 del Metrobús fue suspendido desde la estación Nuevo León hasta Nápoles durante dos horas. Pero poco después de las 14:00 horas se restableció el servicio, una vez que logró ser retirado el auto afectado y partes del árbol caído.

Asimismo, por la presencia de los servicios de emergencia en el lugar del accidente, la avenida Insurgentes Sur fue cerrada temporalmente en ambos sentidos, a la altura de Georgia es donde se registró la caída del árbol, por lo que el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recomendó utilizar las siguientes alternativas viales:

División del Norte

Viaducto Río Becerra

El auto quedó debajo del árbol. | FOTO: Twitter @OVIALCDMX

El conductor del auto sobrevivió de milagro

Sobre lo ocurrido, el conductor, un hombre de aproximadamente 40 años refirió que se percató de que el árbol estaba por caerse y decidió acelerar para evitar ser aplastado, gracias a su rápido actuar logró sobrevivir y alcanzó a salir de su vehículo aunque resultó ligeramente herido y quedó en estado de shock durante algunos minutos tras haber quedado a tan sólo algunos centímetros.

"De la nada se empezó a escuchar como si se rompiera un árbol y volteé a ver a los enfrente para ver si no era uno de adelante, ya que vi que no era uno de adelante, intenté acelerar lo más que pude, pero el árbol me cayó por la parte de atrás. Entonces lo poquito que alcancé a acelerar el carro fue lo que me salvó que me aplastara" dijo el conductor en entrevista con Foro TV.