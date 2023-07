Asesinan a una pareja de abogados cerca de los juzgados del penal de Chiconautla

Una pareja de abogados fueron asesinados a tiros en la calle Camino al Reclusorio de Chiconautla, en la colonia Ciudad Cuauhtémoc de Ecatepec. Estado de México. El hombre y la mujer presentaban disparos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Las autoridades informaron que las víctimas viajaban a bordo de un vehículo Ibiza de color blanco con placas de circulación PCN4090.

Medios locales reportaron que las víctimas eran abogados y regresaban de una audiencia en el penal de Chiconautla cuando fueron interceptados por dos hombres armados que transitaban en una motocicleta. Los presuntos responsables del crimen no han sido identificados y escaparon tras cometer el asesinato; hasta ahora, las autoridades no han revelado el motivo del crimen, esperan que se esclarezca con la captura de los agresores.

El auto, donde viajaban las víctimas, terminó chocando contra un árbol. Foto: captura de pantalla.

Conductor herido se estrelló contra un árbol

De acuerdo con uno de los testigos, los presuntos homicidas viajaban a bordo de una motoneta de color negro, desde la cual atacaron a la pareja. El conductor del vehículo no murió de forma inmediata, por lo que, al quedar herido perdió el control de su unidad y terminó chocando contra un árbol.

Vecinos de la zona dieron aviso al 911, por lo que se solicitó una ambulancia. No obstante, cuando arribaron los paramédicos de Protección Civil (PC), las víctimas, cuyas identidades no fueron reveladas, ya no contaban con signos vitales y únicamente corroboraron las defunciones.

Se desconoce el móvil del crimen. Foto: captura de pantalla.

Aumentan ataques a abogados

Posteriormente, arribaron agentes del Ministerio Público de San Cristóbal Ecatepec, para iniciar la carpeta de investigación por el doble homicidio. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al servicio médico forense para que se realice la necropsia de ley.

El pasado 14 de junio, un abogado penalista fue atacado a balazos por cuatro sicarios a las afueras de su despacho, ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia Evolución. La víctima presentaba heridas en el cuello, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital de la zona.

En menos de un mes han sido asesinados tres abogados, dos en Estado de México. Foto: especial.



Un día antes, el 13 de junio, se registró un ataque directo en contra de una mujer, quien se desempeñaba como abogada. Los lamentables hechos ocurrieron cerca de los juzgados de la colonia Doctores, en alcaldía Cuauhtémoc, cuando fue atacada a tiros por civiles armados que viajaban a bordo de una motocicleta.