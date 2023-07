Ya son nueve los muertos tras el incendio en la Central de Abasto de Toluca

Subió a nueve la cifra de muertos y otra persona más se encuentra con lesiones graves tras el incendio en la Central de Abasto de Toluca, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) anunció que investiga como principal hipótesis del ataque conflictos internos por la posesión de los comercios.

En una ficha informativa, la dependencia confirmó que detrás del ataque están diversos sujetos que portaron armas cortas y quienes habrían ingresado al área referida para realizar detonaciones, para posteriormente huir. Los involucrados presuntamente rociaron una sustancia, aunque falta por determinar que habría provocado el incendio de la nave donde sucedieron los hechos.

La Fiscalía informó que la cifra de muertos aumentó en un comunicado Foto: FGJ Edomex

“Una de las primeras hipótesis consistiría en que estos hechos podrían estar relacionadas con conflictos internos por la posesión de los comercios, a través de acciones judiciales, amenazas y agresiones diversas registradas previamente en el sitio”, se compartió.

Incendio Central de Abasto Toluca: ocho personas perdieron la vida en el lugar y otra en el hospital

La FGJEM reportó que de los hechos, nueve personas perdieron la vida, ocho de ellas en el lugar y una más en un nosocomio al que fue trasladada para su atención médica. Y otra persona se encuentra hospitalizada derivado de las lesiones que sufrió.

“Personal de servicios periciales de esta Fiscalía labora para determinar el sexo, la edad, entre las cuales pudieran estar 3 menores de edad, así como la identidad de las víctimas y las causas de la muerte, para lo cual sus cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense”.

Finalmente, se investiga los actos de los elementos de la empresa de seguridad privada contratada por la administración de la Central de Abasto de Toluca toda vez “que presumiblemente, previo y al momento de los hechos, no cubrían sus actividades de vigilancia de rutina en la zona la cual cuenta con puntos de control de accesos”.

Genera temor ataque a comerciantes semifijos

El ataque perpetrado esta mañana a comerciantes semifijos de la nave K de la Central de Abasto de Toluca, generó temor entre los comerciantes, locatarios y trabajadores, quienes exigieron que se tomen cartas en el asunto. Los comerciantes explicaron que les da temor que comiencen a pernear la inseguridad dentro de su centro de trabajo al que algunos entran incluso de madrugada, por lo qué hay movimiento desde la 1 o 2 de la mañana en algunas zonas.

“Pues la verdad tenemos un poco de miedo de que nos lleguen los malos aquí a la central de abasto realmente”, dijo uno de ellos que prefirió el anonimato.

Comerciantes piden a las autoridades tomar cartas en el asunto Foto: Gerardo García

Recordaron que con anterioridad ya había habido algunos episodios de violencia al interior de algunas bodegas en diversas naves, como el asesinato de algunos trabajadores, pero nada tan fuerte como lo de este inicio de semana. La mayoría de los comerciantes de la nave K, donde sucedieron los hechos, llegó para abrir sus puestos, pero al ver la movilización policiaca y el cordón para impedir el paso a la zona, optaron por informarse y checar si podían iniciar actividades o no.

“Yo no sé ni a qué vine el día de hoy, sinceramente ya da miedo lo qué pasó y yo creo que mejor cierto y ya me voy porque ni gente ha venido”. Otros abrieron pero lamentaron que la gente no llegaba a comprar o solo llegaba para preguntarles lo que había pasado.

“Lo malo es que no nos dicen las autoridades realmente qué pasó porque unos dicen que es un grupo delictivo, otros que no pero no nos dicen nada al menos para saber qué pasó realmente”. Pidieron a las autoridades que tomen cartas en el asunto porque estos hechos de violencia lo que provocan es que la clientela se ausente y ya no acuda a hacer sus compras por miedo a ser víctimas en la Central.