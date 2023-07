Luisa María Alcalde y Delfina Gómez destacan los logros de la 4T a 5 años del triunfo de AMLO

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde consideró que el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación vive un momento estelar. En el 5° Aniversario del Triunfo del Pueblo, Luisa María Alcalde aseguró que habrá continuidad en el proyecto porque la transformación en México "no se va".

“Estamos comenzando el momento estelar de la Cuarta Transformación”

“En 457 días habrá de concluir la primera etapa del proceso de transformación, pero eso no significa un descenso, al contrario, estamos comenzando el momento estelar de la Cuarta Transformación, el movimiento final del Huapango de Moncayo es el más electrizante, el viva México último es el que se escucha con más emoción, y hoy cumplimos cinco años de aquel día en que llenamos las calles de alegría, y aquí seguimos y como dice la canción de Grupo Frontera: la transformación ‘no se va, no se va, no se va’”, afirmó.

Luisa María Alcalde expuso que siempre habrá oposición a la 4T, pero que el proyecto será vigente mientras se siga escuchando al pueblo. "Siempre habrá pensamiento conservador que quiera volver al pasado, pero la revolución de las conciencias no permite marcha atrás. La gobernabilidad democrática del país se garantiza cuando se escucha a todas y a todos, cuando se gobierna para todos pero se da prioridad a los más pobres", señaló.

Este sábado en el zócalo capitalino, Delfina Gómez Álvarez tuvo su primera participación pública como gobernadora electa del Estado de México en un acto del presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que entrará en funciones hasta septiembre próximo. La nueva mandataria estatal electa fue la segunda oradora durante el festejo de López Obrador por el quinto año de su triunfo electoral e inicio de la llamada Cuarta Transformación en México.

“Ya son 22 gobernadoras y gobernadores del movimiento por la transformación y pronto llegará una más, que fue gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a todos ustedes por ese trabajo y demostrar que sí se pudo lograr”, dijo. Delfina Gómez convocó a los simpatizantes de la 4T a unirse más para consolidar el movimiento y la transformación del país.

“El trabajo que conduce nuestro presidente está dando frutos, ¿sí o no está dando frutos?, claro que está dando frutos, pero no podamos dar ni un paso atrás, sigamos transformando la vida pública en nuestras entidades sin olvidar los principios de no mentir, no robar y no transformar al pueblo”, dijo. Al final, Delfina Gómez puso a todos de pie, incluso al mandatario federal, para dar un aplauso a López Obrador por el aniversario de su triunfo.

