"La justicia o es completa o no es justicia": Yanelli Velazco protesta a 7 años de ser víctima de violación tumultuaria

Este 8 de junio se cumplieron siete años de la pesadilla que vivió Yanelli Velazco, una joven de bailarina de danza clásica, enfermera y ahora activista que fue violada por dos hombres mientras viajaba en un taxi en Huauchinango, Puebla en donde además de las agresiones sexuales, también fue violentada físicamente. Por esta razón, Yanelli decidió acudir a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla una vez más para alzar la voz sobre lo que vivió en 2016.

En un acto simbólico, Yanelli se manifestó esta mañana y dio un breve discurso mientras sostenía una cartulina en la que se puede leer "7 años de resistencia": "Hoy otra vez es 8 de junio, son 7 años de este proceso (...) hace 7 años, en la ciudad de Huauchinango, Puebla yo fui víctima de violación tumultuaria a bordo de un taxi. Estas personas me golpean, me violan, hacen lo que quieren conmigo".

Yanelli volvió a alzar la voz. | FOTO: Twitter @VelazcoYanell

A un mes de este hecho, Yanelli logró identificar a uno de sus agresores y fue detenido, su sentencia fue de 10 años, por lo que subrayó que entres años va a salir: "El día de hoy, esta manifestación muy importante para mí, de manera muy simbólica es que les vengo a recordar a la fiscalía que todavía les faltan 2, de la primera agresión de 2016 hay un detenido, de la agresión de 2017 hay un detenido, pero eso no es suficiente, la justicia o es completa o no es justicia".

Cabe recordar que un año después de la primera agresión, en 2017, dos sujetos ingresaron a su casa en Huauchinango la golpearon y volvieron a atacar sexualmente, esa vez frente a su hija; como castigo por no retirar la denuncia le marcaron en el pecho con una navaja la palabra “puta”. Yanelli narró para el Heraldo Digital que la segunda vez que la violaron la golpearon tan fuerte que perdió la visión en un ojo y colapsó su oído izquierdo. Ante el temor tuvo que huir de su casa y llevarse a su hija.

La joven activista acudió nuevamente a la Fiscalía este 8 de junio. | FOTO: Yanelli Velazco

"Uno de mis agresores va salir en tres años, faltan dos, a mí me agredieron cuatro. Es importante recalcar ¿por qué 7 años? ¿por qué este proceso ha durado tanto? ¿acaso el sistema está diseñado para que nosotras desistamos?" recalcó Yanelli al exterior de la Fiscalía de Puebla.

De igual forma, reiteró la importancia de recordarles cada año a las autoridades que tienen una deuda con ella: "No es un favor que me estén haciendo, es parte de su trabajo y es parte de la reparación integral del daño, que el Estado me debe y que por supuesto, la Fiscalía también tiene que cumplir" señaló la activista.

Los avances en el caso: en 2022 detuvieron al segundo presunto responsable

El pasado 6 de octubre, la Fiscalía de Puebla informó sobre la aprehensión y vinculación a proceso de de Sergio "N" por los delitos de violación equiparada agravada y lesiones agravadas en contra de Yanell Velazco, en el municipio de Huauchinango, Puebla el 12 de octubre de 2017. Con el seguimiento de la investigación respecto a lo acontecido en 2017, la Fiscalía de Puebla solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Sergio "N" quien fue capturado por agentes investigadores el 29 de septiembre de 2022 en el estado de Hidalgo.

En este sentido, la Fiscalía informó que en el desahogo de la audiencia, el Agente del Ministerio Público aportó datos probatorios que fueron analizados por el Juez de Control quien determinó vincular a proceso a Sergio "N" con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa hasta que concluya la investigación complementaria.

Yanelli también se manifestó el 8 de junio de 2022. | FOTO: Twitter @Ferechoshumanos

A casi cinco años del segundo ataque, la Fiscalía de Puebla informó: "Presuntamente Sergio "N" y su cómplice también tomaron fotografías a una niña de 2 años de edad, hija de la afectada y robaron mil 900 pesos, además de realizar amenazas para que retirara una demanda por una violación a bordo de un taxi en el año 2016" y agregó que por el hecho de 2016 la Fiscalía de Puebla obtuvo sentencia de 10 años de prisión en contra de Erick "N".