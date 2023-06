Consejo Técnico del IMSS autoriza donaciones para construcción de hospitales en Sinaloa y Michoacán

El H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobó la donación de un inmueble en Culiacán, Sinaloa, y de los predios del terreno denominado “Villas del Pedregal”, en Morelia, Michoacán, para la construcción de un Hospital General de Zona (HGZ) de 216 camas y un Hospital General Regional (HGR) de 260 camas, respectivamente.

Durante la sesión ordinaria del H. Consejo Técnico encabezada por el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, realizado en las instalaciones del Palacio Postal Mexicano, el director de Administración del IMSS, Borsalino González Andrade, afirmó que con la edificación de ambas unidades hospitalarias se contribuirá al desarrollo y cumplimiento de los programas a cargo del Instituto, con base en las necesidades de servicios médicos de cada localidad.

Informó que para la construcción de un HGZ de 216 camas en Sinaloa, se realizó la donación al Instituto del inmueble ubicado en Calzada Paseo del Tamazula No. 5953 Norte, Ejido Tierra Blanca, en Culiacán, Sinaloa, el cual cuenta con una superficie de 50 mil metros cuadrados. González Andrade detalló que este nuevo hospital se ubicará en la zona nororiente y atenderá a la población derechohabiente de la Unidad Medico Familiar (UMF) No. 20, así como la del Hospital General de Sub-Zona con Medicina Familiar (HGSZ/MF) No. 30 Guamúchil, Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) No. 32 Guasave y al HGZ No. 49 Los Mochis, según ameriten ser trasladados para atención por especialidades.

La sesión del H. Consejo Técnico del IMSS fue encabezada por Zoé Robledo. | Foto: Especial

Añadió que de acuerdo con la Cédula de Evaluación de Proyectos de Inversión (CEPI) Medica, la suma de la población adscrita a Medicina Familiar de las unidades que se derivará a esta unidad hospitalaria son 862 mil 484 personas, y la construcción contempla una inversión estimada de 2 mil 84 millones de pesos. En cuanto a la donación ofrecida por el gobierno de Michoacán, respecto de los predios del terreno denominado “Villas del Pedregal”, en Morelia, el director de Administración del IMSS refirió que la construcción del HGR de 260 camas será en sustitución del HGZ No. 83 Camelinas en un polígono que suma 60 mil metros cuadrados.

Borsalino González indicó que de acuerdo a la CEPI Medica, la suma de la población adscrita a Medicina Familiar se tiene una influencia en 232 mil 300 personas en donde está el HGZ No. 83 Camelinas, ya que se trata de un hospital que está en el centro de la ciudad y tiene una alta demanda de servicios. Subrayó que la Dirección de Administración, a través de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria y el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) de Michoacán, concluyeron que el inmueble objeto de la donación contribuirá al desarrollo y cumplimiento de los programas a cargo del Instituto, con base en las necesidades de servicios médicos de la localidad.

Durante la sesión estuvieron presentes los consejeros del sector obrero: José Luis Carazo Preciado de la Confederación de Trabajadores de México (CTM); Rodolfo Gerardo González Guzmán, secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM); José Noé Mario Moreno Carbajal, Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC); e Isidro Méndez Martínez, del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM).

En representación del sector patronal, José Héctor Tejada Shaar, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVYTUR); Salomón Presburger Slovik y Manuel Reguera Rodríguez, representantes propietarios por la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN); Ricardo David García Portilla, consejero suplente de CONCAMIN; Arturo Rangel Bojorges Mendoza, de la CONCANACO-SERVYTUR; y el secretario general del IMSS, Marcos Bucio.

De manera virtual estuvieron presentes por el sector gubernamental, Omar Antonio Nicolás Tovar Ornelas, director general de Programación y Presupuesto “A” de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Alejandra Ochoa Flores, directora de Órganos de Gobierno y Enlace Institucional de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Y como invitada, Paola Patricia Cerda Sauvage, delegada y comisaria pública propietaria de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública (SFP).