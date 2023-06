En el marco del 29 Congreso Internacional de los Niños y las Niñas por el Medio Ambiente de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) realizado durante la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, los scouts de México refrendaron su compromiso para cuidar al medio ambiente.

Marcelo creó un proyecto ambiental. Foto: Scouts México

Compromiso scout

Como ponente participó el pequeño Marcelo Salazar De Hoyos, representante de la Provincia Scout Nuevo León del Grupo 11, quien fue elegido para mostrar su proyecto denominado “Un árbol hecho en casa”, que tiene como objetivo enseñar a germinar árboles nativos de la región y cultivar mil árboles para reforestar Nuevo León.

Los objetivos de desarrollo sostenible que promueve este proyecto se denominan como “Ciudades y comunidades sostenibles y Acción por el clima”, las bases del proyecto se pueden encontrar en sus redes sociales que son @arbolhechoencasa.

“Mi proyecto se me ocurrió al darme cuenta que se quemaron muchos árboles y empezamos a plantar más, me gusta crear conciencia de que no corten árboles, me da emoción compartir mi proyecto con más niños de México”, contó Marcelo, tras su participación.

Este proyecto servirá para reforestar. Foto: Especial

Disminuir la tala y la contaminación

El evento que se realizó del pasado 1 al 3 de junio, contó con la participación de 100 niñas y niños líderes de nueve a 11 años de edad, quienes fueron representantes de la isla de Cozumel, Mérida, Yucatán; Monterrey, Nuevo León y Miami, Florida, quienes encabezaron charlas, mesas de trabajo e intercambiaron ideas acerca de cómo disminuir la contaminación por plásticos.

Algunas de las conclusiones a las que llegaron los y las participantes, fue disminuir el uso de plásticos, darles una correcta disposición final, reutilizar envases y en general, evitar el consumo de productos envueltos en plástico, así como compartir información del daño que hace este material al medio ambiente.

Educación y entretenimiento

Finalmente, los niños y niñas, concluyeron las actividades con un campamento en Punta Sur, donde vivieron la experiencia de conocer a los cocodrilos que habitan en la zona, para que reconozcan la importancia medioambiental de la especie crocodylus acutus.

En el campamento las y los pequeños participaron en un rally en el Museo de la Navegación, hicieron una actividad creativa con los elementos naturales de su alrededor, dirigida por la artista cubana Aurora Molina, realizaron un recorrido de interpretación ambiental por la Laguna Colombia a bordo del catamarán “Tatich” y pasaron una noche a la orilla del mar que les significó una gran experiencia de conocimiento y convivencia con personas con sus mismos intereses.

Con estas actividades, los scouts de México reiteran su compromiso para seguir potenciando el interés de la niñez y juventud por el medio ambiente, mediante acciones y programas de conservación y protección de la naturaleza, con la firme convicción de construir un mundo mejor.