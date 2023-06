Fátima Colín, Sandra García y Marisol Sánchez: tres de los 33 elementos femeninos que integran la Policía Cibernética de la SSC-CDMX

Brindar información a la población y prevenir delitos en la web es el objetivo del área de prevención de la Policía Cibernética, unidad que forma parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), la cual, en casi 50% de su plantilla tiene integradas a mujeres.

La policía segunda Sandra García, la suboficial Fátima Colín y la policía segunda Marisol Sánchez forman parte de esta unidad.

“Damos pláticas a la ciudadanía, primordialmente a niñas, niños y adolescentes. Vamos a colegios y escuelas de todos los niveles y compartimos información necesaria y enriquecedora para prevenir incidentes cibernéticos”, contó en entrevista la policía segunda Marisol Sánchez, quien desde hace ocho años y medio ingresó a esta secretaría, desarrollándose en diversas áreas como tránsito.

(Créditos: Guillermo O'Gam)

Actualmente, la Policía Cibernética tiene en sus filas a 33 mujeres. “Las últimas generaciones han sido compañeras, en su mayoría mujeres”, señaló la suboficial Fátima Colín, quien tiene tres años en esta área, ya que desde la Secretaría han impulsado la igualdad y equidad entre hombres y mujeres. “Hay compañeras en campo, investigación, análisis, administrativas. Tenemos diferentes funciones, pero buscamos siempre un mismo objetivo; el cuidado y el auxiliar a la ciudadanía de cualquier incidente”.

(Créditos: Guillermo O'Gam)

Hoy en día, el papel femenino ha tenido más apertura en diversos sectores. En lo que se refiere a la seguridad, “el darle apertura a las mujeres fue algo muy impactante”, enfatizó la policía segunda Sandra García, quien señaló que, a pesar de que algunos grupos siguen viendo a las mujeres como “el sexo débil”, “creo que hemos ido empoderándonos y demostrando que podemos ser iguales (que los hombres)”. El trabajar en la Secretaría es una forma de decir que hay igualdad, porque las mismas oportunidades que tiene mi compañero, son las mismas que tengo yo como mujer”.

Por siete años, García ha pertenecido a esta dependencia, durante los cuales ha combinado su vida profesional con su rol de mamá. “Muchas veces todos creen que es demasiado pesado y puede ser que en algún momento sea así porque es un gran reto. Soy madre, y soy madre soltera, entonces, llegar a casa es hacerme cargo de todo: ser ama de casa, cuidar a mi hijo”, contó Sandra, quien durante su turno de trabajo deja a su hijo en la guardería de la institución: “Sé que como madre nunca dejas de pensar qué está pasando (con tu hijo), pero también me da la seguridad de que está en buenas manos, que está con compañeras policías, con personal de la institución que los cuida muy bien, y puedo enfocarme en mi trabajo”.

(Créditos: Guillermo O'Gam)

LA PREVENCIÓN ES CLAVE ANTE LOS DELITOS

Robo de identidad, sexting, ciberbullying y cibergrooming son los principales delitos que esta unidad ha identificado en el ciberespacio. “Hoy en día, el ciberacoso se da mucho”, señaló la policía segunda Marisol.

(Créditos: Guillermo O'Gam)

Por su parte, la suboficial Fátima Colín recomienda llevar a cabo una “higiene digital” para prevenir los incidentes en el ciberespacio. “Nosotros siempre sugerimos, prevenimos o mencionamos en todas nuestras entrevistas, pláticas o nuestro día a día, que lleven a cabo una higiene digital, que tengamos de conocimiento que tenemos que saber o debemos de utilizar el mundo cibernético con responsabilidad, que las formas de reaccionar van a ser diferentes, que lo que me divierte a mí posiblemente a otras personas no, que nuestra información cuando la compartimos en el mundo digital deja de ser de nosotros y se convierte en propiedad del mundo virtual y que la puede ver no solamente una persona de esta alcaldía, sino de las otras alcaldías que contemplan la Ciudad de México o quizá en el extranjero, y que somos tan vulnerables cuando ingresamos, colocamos un dato personal, ingresamos a una página o nos dejamos llevar por una oferta tentativa. Entonces yo recomiendo que hagamos uso de la tecnología, de las redes sociales y del mundo cibernético con responsabilidad”, finalizó.

33 MUJERES FORMAN PARTE DE LA POLICÍA CIBERNÉTICA.

50% APROX. DE LA PLANTILLA TOTAL.

6 MIL A 7 MIL REPORTES RECIBEN AL MES

Estos reportes incluyen llamadas y correos electrónicos.

INCIDENCIA DE DELITOS

60% FRAUDE EN DISTINTAS MODALIDADES.

20% ACOSO Y AMENAZAS

10% EXTORSIÓN

PARA SOLICITAR APOYO O REALIZAR REPORTES

Correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

Teléfono 55 5242 5100 ext. 5086

2013 SE FORMÓ LA POLICÍA CIBERNÉTICA

PAL