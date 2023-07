Se robó la batería de un auto, vecinos de Iztapalapa lo agarraron, lo encueraron y amarraron a un poste sobre la avenida

La inseguridad está presente en todas partes, las personas están cansadas de ella y de ser víctimas de delitos, por ello cuando encuentran in fraganti a los delincuentes, algunas deciden hacer justicia por su propia mano a al menos darle un escarmiento a quienes atentan contra su seguridad o patrimonio. Así ocurrió en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, donde un sujeto fue descubierto robando una batería y fue "ajusticiado" por vecinos de la zona.

Hartos de la delincuencia, las personas se unieron para darle su merecido al ladrón, primero lo golpearon, después lo encueran y finalmentelo dejaron amarrado a un poste en pleno Periférico Oriente, a plena vista de las personas que transitaban por la concurrida vialidad. Así lo informó el reportero Carlos Jiménez en su cuenta de Twitter, en su publicación anexó la fotografía de “la rata”.

Jimenez dio a conocer que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX) llevaron al ladrón a instalaciones de la Fiscalía capitalina, sin embargo, fue liberado al poco tiempo pues nadie se presentó a hacer la denuncia por el robo de la batería y este no es un delito que se persiga de oficio, por lo que al no haber denunciante no se puede retener a las personas.

Internautas comentaron la publicación y señalaron que aunque haya quedado libre, al menos no olvidará la vergüenza que pasó. Otros hicieron bromas sobre su físico y algunos más fueron más extremistas opinando que debieron cortarle los dedos para que no le queden ganas de robar.

“Bueno aunque quedó libre ese tipo, al menos no olvidará esta madrina por rata”, escribió un usuario de Twitter.

Inseguridad en Iztapalapa

De acuerdo a la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Concejo de Iztapalapa, Olivia Garza, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana realizada por el INEGI, correspondiente a diciembre del año pasado, arrojó que ocho de cada 10 habitantes de la demarcación dijeron no sentirse seguros al transitar por las calles.

Iztapalapa ha sido por años uno de los focos rojos de la capital del país, en 2021 la alcaldía se ubicó en el puesto 21 de los 50 municipios más violentos de México, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Los delitos más cometidos en la demarcación son los robos en distintas modalidades: a transeúnte, a repartidor, a negocio, a vehículo y a casa habitación.

El robo a vehículos es uno de los delitos más cometidos en la demarcación. Foto: Pixabay.

En mayo del 2023 la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, dijo en comparecencia ante Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y de Administración Pública Local del Congreso capitalino, que la demarcación se ubica en el sexto lugar en materia de delitos de alto impacto, mientras que los primeros tres lugares los tienen Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Benito Juárez. Detalló que se ejercen 429 millones de pesos en la materia de seguridad y agregó que de 2019 a 2022, los homicidios dolosos disminuyeron en 56.52 por ciento, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego 51.22 por ciento y robo a transportistas con y sin violencia 71.43 por ciento.

