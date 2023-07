Biólogo estadounidense viajó a México para investigar plantas y fue asesinado en Sonora

Su padre le insistía que no viajara a un lugar tan peligroso como Sonora, pero él insistió que el viaje era crucial para el desarrollo de su doctorado, el cual estudiaba en la Universidad de Berkeley, en California. Gabriel Trujillo, tenía 31 años, era estadounidense, biólogo y estudiaba un árbol nativo de América del Norte, por eso el 17 de junio cruzó a México para hacer la recolección del espécimen, pero dos días después su novia reportó su desaparición.

Trujillo se hospedaba en un Airbnb y solía comunicarle a su novia, Roxanne Cruz de Hoyos sus movimientos, le decía cuando salía a recolectar y cuando volvía al lugar donde se hospedaba, pero el 19 de junio ya no se comunicó más y ella comenzó a preocuparse. Sin dudarlo compró un boleto de avión y viajó a México para buscar por su cuenta su prometido.

Llevaba cinco años viajando a México. Foto: AP.

No era la primera vez que el estudiante de la Universidad de Berkeley viajaba al país, solía hacerlo con frecuencia y sabía cómo cuidarse, según las palabras de las personas que lo conocían, pues no iba a lugares peligrosos, no acampaba solo y no se quedaba hasta noche en los sitios donde realizaba sus prácticas de campo. Por ello se preocuparon al no saber de él.

Él viajaba a bordo de una camioneta negra, con ella recorría el país buscando especies para sus estudios, tampoco del vehículo había rastros y la preocupación de su novia aumentaba. Tres días después de su desaparición la búsqueda llegó a su fin, pero no de la manera que esperaban.

Deseaba restaurar los humedales. Foto: especial.

Investiga muerte de estudiante estadounidense

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sonora, agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), encontraron el cuerpo de Gabriel Trujillo en un barranco - ubicado en un tramo carretero de la localidad de San Nicolás a Tepoca, en Yécora- a pocos metros del sitio también hallaron su vehículo tipo vagoneta BMW MPW, de cinco puertas, color negro, modelo 2009, con placas de circulación de California, del cual recolectaron varios indicios.

Asimismo, la dependencia dio a conocer que la causa de muerte fueron varios disparos de arma de fuego. Agregó que los familiares hicieron el reconocimiento pleno del cuerpo y este les fue entregado. Ellos, por su parte, realizan una recaudación de fondos para repatriar el cuerpo en GoFundMe.

Estudiaba un doctorado en la Universidad de Berkeley. Foto: Facebook, Sofía González.

Después de varios días sin que hubiera avances en la investigación, la familia decidió hacer público el caso en medios de comunicación estadounidenses, los cuales lo han difundido ampliamente. Ante ellos, el padre de la víctima dijo que el cuerpo de su hijo tenía al menos siete impactos de bala.

Gabriel Trujillo estudiaba el arbusto botón, oriundo de América del Norte, junto su novia estaba comprometido a la conservación del medio ambiente, quería abrir un jardín botánico y usar el espécimen para restaurar los humedales de la zona.

