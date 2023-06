La AMDA lamenta la extensión del decreto de los autos chocolate: "Es una decisión electorera de AMLO"

Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, habló sobre la extensión del decreto de regularización de los autos chocolate, que fue realizada por parte del gobierno federal, por quinta ocasión consecutiva. Informó que desde enero 19 del 2022, cuando inició el decreto, se han regularizado 1 millón 580 mil vehículos.

En entrevista con Mario Maldonado, para Bitácora de negocios en El Heraldo Media Group, el directivo de la AMDA explicó que esta medida sobre los vehículos usados de procedencia extranjera, se mantiene “en perjuicio de la industria automotriz, alentando el contrabando y la ilegalidad”.

Rosales Zárate lamentó que en esos casos se trata de un delito, porque se incumple con la norma que establece que no se permite que en México circulen vehículos que no pueden circular en Estados Unidos. "El decreto señala que se regularizarán aquellos vehículos que se encontraban en el país, antes de octubre del 2021, pero eso no se ha cumplido y se sigue haciendo con los autos que llegaron a México después de esa fecha", abundó.

"Es una regularización sin fin"

"Es una medida electorera por parte del gobierno federal"

Guillermo Rosales aseguró que la medida tiene fines electorales por parte de la administración federal. "La posición electorera de AMLO nos asegura que esta medida y estas extensiones seguirán, al menos en lo que termina la administración de López Obrador", lamentó.

El directivo de la AMDA dijo que estas acciones y medidas estimulan el contrabando y hacen más grande el problema en México. Además criticó que la decisión afecta de manera contundente al mercado formal de vehículos usados, que ha sufrido una caída de entre 15 y 20 por ciento en sus ventas.

Por último, dijo que ha habido una recuperación en la venta de autos usados en México, ya que de enero a mayo de este año se registró 1 millón 250 mil unidades vendidas. "Es menos de lo que se vio en 2019, pero muy cerca de regresar a niveles previos a la emergencia sanitaria por Covid-19", finalizó.