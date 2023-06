Amplían el decreto vehicular para legalizar autos chocolate

La entrada masiva de vehículos usados sólo beneficia a grupos que lucran con su introducción y comercialización, lamentó Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), luego del anuncio por parte del gobierno federal de ampliar el decreto para regularizar los vehículos usados de procedencia extranjera.

Esta será la quinta ampliación, ya que inicialmente el Decreto contemplaba concluir el 20 de julio de 2022 y ahora se extiende hasta el 30 de septiembre de 2023.

Rosales explicó que en tres días, el próximo 30 de junio concluiría tal disposición, pero no será así; el problema ahora es que hay más unidades de las que había antes del 19 de enero de 2022 en situación de irregularidad esperando su legalización, cuando se publicó el decreto.

De acuerdo con cifras oficiales, del 19 de marzo de 2022 al 15 de mayo de este año se habían regularizado más de 1.4 millones de unidades usadas importadas.

El directivo dijo que “es grave que el Registro Público Vehicular no verifique el cumplimiento de lo exigido en el Decreto respecto a regularizar unidades que se encontraban ilegalmente en el país desde antes de 2021, así como no regularizar aquellos vehículos que tengan restringida la circulación en el país de procedencia; o los que no cumplan con las condiciones físico mecánicas o de protección al medio ambiente”.