Estudiantes de la BUAP expulsan a mascota universitaria Carolino: "4 compañeros han sido mordidos"

La tarde de este martes 11 de marzo, estudiantes que conforman el paro de estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras Centro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla dieron a conocer que expulsaron a Carolino, el perro de acompañamiento universitario después de que mordiera a cuatro compañeros y reconocieran que no son capaces de cuidarlo de forma apropiada.

De acuerdo con el comunicado emitido por los paristas, la decisión fue tomada por los mismos estudiantes como el personal de Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU), después de expulsar también la presencia de las autoridades, a quienes señalan como responsables de su cuidado.

Además, los estudiantes acotaron que ya no se permitirá el paso de personal DASU a partir de las 18:44 horas, por haber vulnerado las condiciones de seguridad del estudiantado, exigiendo también el cumplimiento de los acuerdos a los que se llegaron el 27 de febrero en las instalaciones del Colegio de Historia.

El perro fue recibido por el jefe de seguridad de DASU, junto con sus pertenencias, los alumnos acotaron que hicieron caso a los términos y condiciones que les fueron solicitados por el mismo jefe para evitar dañar la salud del cachorro. Por su parte, las autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras externaron que esperan respuesta de los estudiantes para que entreguen el pliego petitorio del paro y así poder iniciar con el diálogo dentro de las instalaciones de la Universidad, en una mesa que se llevará a cabo en la Plaza de la Democracia.

En redes sociales, alumnos no pertenecientes al paro reaccionaron a la expulsión de Carolino de las instalaciones de la universidad, muchos a favor y muchos otros en contra, ya que este cachorro parece pertenecer a la vida estudiantil de la BUAP y ser famoso entre alumnos y trabajadores.

“Buenas tardes, yo estoy en la oficina donde siempre está Carolino. Y he visto varias veces que Carolino reacciona mal sólo si lo maltratan. De ahí en fuera él es muy bien portado y me consta que incluso con gente externa que por primera vez llega a conocerlo, lo acarician y él se deja. No se me hace justo que digan eso de un perro inocente.”, compartió Liah Anh