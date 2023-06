IMÁGENES FUERTES | Trabajadores torturan a un menor con toques eléctricos: "¡Me duele!"

Un terrible video circula en redes sociales, el cual ha causado indignación por los diversos factores que contribuyen en que una situación así ocurra. Se trata de la tortura de un menor de 14 años, el cual dos de sus compañeros de trabajo sometieron para darle toques, es to ante la mirada de al menos dos personas que se reflejan en la sombra de la grabación. Los hechos presuntamente ocurrieron en Acatzingo, Puebla.

En la terrible grabación se ve a dos hombres sometiendo al menor en el piso, uno de ellos coloca los cables de electricidad en su mano, mientras el niño grita de dolor: “¡Ay me duele, me duele!”, dice mientras intenta zafarse, pero el hombre le aplasta la muñeca con su rodilla, mientras el otro lo sostiene. Después le da toques en el abdomen y nuevamente en su mano. El dolor es visible en el rostro del pequeño que no puede hacer nada ante tal barbarie.

Prefirieron grabar que ayudarlo, acusan en redes sociales. Foto: captura de pantalla.

El video fue compartido por medios de comunicación locales, que informaron que el hecho ocurrió en la empresa Bombas Marín, también dieron a conocer la supuesta edad de la víctima, aunque ninguno de estos dos datos ha sido corroborado por las autoridades.

Indignación en redes sociales

Tras darse a conocer el video, la indignación se hizo presente, la mayoría de los internautas comentó que un niño de esa edad no debería estar trabajando, otros respondieron que les parecía sorprendente que les llamara más la atención ese hecho que la violencia que se ve en la grabación. Algunos puntualizan que era evidente que la necesidad fue la que lo empujó a laborar.

El menor trató de zafarse. Foto: captura de pantalla.

Muchos otros internautas comentaron que otra de las cosas indignantes es que hubiera dos personas presentes, incluso grabando la terrible agresión y ninguna hiciera nada. También se debatió sobre el hecho de haber subido el video, pues algunos usuarios consideraron que era incorrecto, mientras otros opinaron que era una prueba para denunciar la agresión.

“Es lo más indignante ¿qué tipo de bestia prefiere grabar mientras un niño grita y se queja de dolor? Aunque sea les hubiera aventado una piedra, hacer algo por el niño, me partió el alma escuchar sus gritos”, escribió un usuario de Twitter.

Foto: captura de pantalla.

¿Cuál es la edad mínima para trabajar?

El trabajo infantil es una terrible realidad no solo de México, sino de todo el mundo, lo cual violenta los derechos humanos de los menores, pero la necesidad económica hace que decenas de ellos abandonen las aulas para generar ingresos y ayudar a sus hogares. Por ello las autoridades y organizaciones de varios paìses hacen esfuerzos para erradicar esta práctica.

Hasta hace algunos años los menores podían trabajar una vez que cumplieran 14 años, según las leyes en México, pero la edad se aumentó a 15 años, además de que se pusieron algunas restricciones para evitar la explotación infantil. En el Artículo 22 Bis de la Ley Federal de Trabajo se establece lo siguiente: “Queda prohibido el trabajo de menores de quince años; no podrá utilizarse el trabajo de mayores de esta edad y menores de dieciocho años que no hayan terminado su educación básica obligatoria, salvo los casos que apruebe la autoridad laboral correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo”.

El trabajo infantil es una realidad. Foto: Pixabay.

DMGS