El AICM le declara la guerra a las mafias y a la delincuencia organizada, su prioridad es desterrarlas

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en su conferencia matutina del 28 de junio que el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pasará a manos de la Secretaría de Marina. En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Media Group, Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño, director general del AICM, detalló que desde febrero del año pasado, la Semar tiene el control de diversas áreas: aduanas, seguridad, migración, y desde julio de 2022 de la administración.

"Estamos en control del aeropuerto, en todas las áreas sensibles y las más importantes", expresó.

Destacó que es el aeropuerto con mayor tráfico en toda Latinoamérica; sin embargo, en él todavía hay mafias y delincuencia organizada.

"Pero estamos completamente enfocados a liberar al aeropuerto de estos problemas y nuestros números son muy claros, desgraciadamente no tenemos estadísticas antes de nuestra llegada, porque cuando nosotros llegamos no nos entregaron nada de lo que había atrás", afirmó.

Pero ahora, dijo, ya cuentan con sus propios números, y aseguró que tienen pocos problemas en migración, ya que hay coordinación con la Secretaría de Gobernación, así como con las embajadas, los consulados y con los países que visitan continuamente las instalaciones, así como de Derechos Humanos.

El director general del AICM dijo que se están cambiando elevadores y escaleras eléctricas. Foto: Especial

"En aduanas estamos casi, casi en el control total, recordemos que el año pasado tuvimos el mayor decomiso de metanfetaminas en la historia de todos los aeropuertos de México, en un solo evento, de ocho toneladas y medio que iban hacia Australia en presentación de Shampoo", contó.

En cuanto a la parte operativa que implica la entrega de maletas y retrasos de vuelos, dijo, ya hay resultados satisfactorios.

"No tenemos un reporte de robo de maletas desde febrero de este año, no tenemos nadie que nos haya reportado que le hayan robado algo dentro de su maleta, tenemos muchos intentos frustrados con nuestras cámaras, de personas que trabajan para las líneas aéreas que intentan hacer esos robos, e inmediatamente les retiramos la tarjeta del aeropuerto para que no puedan entrar".

Por otro lado, destacó que se eliminaron los vuelos ilegales de las aerolíneas que afectaban a los usuarios. Aclaró que la entrega de maletas por vuelos internacionales tarda alrededor de 40 minutos, lo cual está dentro de la norma internacional, pero dijo que eso corresponde a las líneas aéreas, y a partir de que están en las bandas del aeropuerto, ya es responsabilidad de este.

En cuanto a los vuelos nacionales, aseguró, el aeropuerto tarda en entregar las maletas un promedio de 20 minutos, pero los vuelos provenientes de Centro y Sudamérica, están sujetos a un protocolo especial, "son vuelos sensibles, tanto las maletas como los pasajeros", apuntó.

Agregó que están en proceso de cambiar todos los equipo de rayos x del aeropuerto, lo cual iniciaría en este mes, además se están cambiando todos los elevadores y las escaleras eléctricas, de las que ya llevan 21 instaladas de las 24 que son en total.

"La Secretaría de Marina que está a cargo de todas las aduanas marítimas adquirió equipos, rayos x nuevos, para todas las aduanas marítimas y las aduanas del aeropuerto tanto la de carga como la de terminal", ahondó.