AMLO confirma que la Semar tendrá control total del Aeropuerto de la CDMX

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este miércoles que publicará un decreto para que la Secretaría de Marina tome el control total del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y adelantó que asumirá la operación de otros, a fin de garantizar la funcionalidad, la seguridad y avanzar en revertir la privatización de los aeropuertos del país.

“Sí, la Secretaría de Marina es la que formalmente se va a hacer cargo del Aeropuerto de la Ciudad de México. Sí, otros aeropuertos van a ser manejados por la Secretaría de Marina, por ejemplo el de Ciudad del Carmen, el de Ciudad Obregón, Guaymas, esos aeropuertos van a estar manejados por Marina. Y la Secretaría de la Defensa desde luego el AIFA, Tulum, Campeche, Puebla, Nuevo Laredo”, dijo en Palacio Nacional, al ser cuestionado en la mañanera.

El decreto apunta que tiene “la finalidad agrupar al sector coordinado por la Secretaría de Marina las entidades paraestatales denominadas Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V., Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México S.A. de C.V. y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V."

El mandatario federal aseguró que Aeropuertos y Servicios Auxiliares continuará en el AICM como entidad normativa. “Pero el control de los aeropuertos va a estar a cargo de los aeropuertos públicos, los públicos que quedaron porque la mayoría están concesionados y esos no se modifican las concesiones, los contratos, esos los privatizaron, vamos a decir y nosotros hicimos el compromiso de no cancelar contratos y se mantienen. La mayoría de los aeropuertos fueron privatizados, no lo olviden, son minoritarios los aeropuertos que quedaron bajo el control de la administración pública, en este caso de ASA”, apuntó.

Actualmente, la Semar ya está a cargo sólo de la seguridad del Aeropuerto de la Ciudad de México, de acuerdo al mandato. Ha hecho muy buen trabajo, que ya se ha notado entre los pasajeros porque “no hay robo de maletas como había antes y se cuida que no entre contrabando, que no entren drogas, estamos evitando que se llegue al extremo de cuando el Aeropuerto de la ciudad de México lo controlaba el narcotráfico, increíble que ellos controlaban el aeropuerto”.

La Secretaría de Marina será la encargada de la seguridad en el AICM

FOTO: Archivo

Con información de Iván Evair Saldaña y Noemí Gutiérrez