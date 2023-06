¿Quién es Nayeli Cyrene Cinco, cuya liberación pide el grupo armado que secuestró a policías en Chiapas?

Una de las demandas que realizó el grupo armado que secuestró a 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Chiapas el pasado 27 de junio en la carretera que une a Ocozocoautla y Tuxtla Gutiérrez, es la liberación de una persona capturada por un comando del crimen organizado.

Se trata de Nayeli Cyrene Cinco, quien labora como cantante en diversos sitios de entretenimiento ubicados en Tuxtla Gutiérrez, y que fue privada de su libertad el pasado 22 de junio por un comando que irrumpió en su casa.

Madre de dos pequeñas niñas, Cyrene Cinco fue levantada, junto con un hombre cuya identidad se desconoce, por un comando integrado por tres camionetas negras que irrumpieron en su domicilio, ubicado en el Fraccionamiento Santa Clara, al norte de la capital chiapaneca.

Nayeli Cyrene Cinco se desempeña como cantante en distintos locales de Tuxtla Gutiérrez. Foto: Facebook / Cyrene Cinco

Los hechos, ocurridos el pasado 22 de junio al filo de las 18:30 horas, fueron documentados por cámaras de vigilancia de casas vecinas, en las que se muestra cómo la cantante alcanzó a poner a salvo a sus dos hijas antes de ser capturada con lujo de violencia por el comando armado.

Tres días después de los hechos, el hermano de Nayeli Cyrene encabezó una protesta en las oficinas de la Fiscalía General de Justicia de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, en la que se pidió a las autoridades la presentación con vida de la cantante. La protesta se repitió un día después, respaldada por habitantes de la ciudad chiapaneca.

Aunque días después algunos medios de comunicación informaron sobre la localización de una mujer que habría sido identificada como la cantante, tanto la Fiscalía como los familiares de Cinco rechazaron dicha información.

Cyrene Cinco es madre de dos niñas y tiene 30 años de edad. Foto: Facebook / Cyrene Cinco

Recientemente, los captores de los 16 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas, quienes piden al gobierno local el cese de algunas autoridades, aprovecharon para enviar un mensaje a un grupo rival, pidiéndoles que liberen a la joven madre de familia.

"Que le digan a su jefe ‘El Pulseras’ que entregue a la persona que tiene secuestrada, ella no tiene nada que ver, al igual que nosotros, y no tenemos que pagar justos por pecadores, por favor, por favor, no tenemos que pagar justos por pecadores", señaló uno de los secuestrados en un video compartido en redes sociales.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de Cyrene Cinco y de los 16 trabajadores capturados.