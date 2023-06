Difunden video de los 16 policías secuestrados en Chiapas: "No tenemos que pagar justos por pecadores"

Trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Chiapas, que fueron secuestrados este martes 27 de junio, fueron exhibidos en un nuevo video, en el que se pide la destitución de altos mandos de la dependencia señalados por estar coludidos con la delincuencia organizada.

En el video que circula en redes sociales, se ve a los hombres privados de su libertad, hincados y pidiendo "no pagar justos por pecadores". Asímismo, un trabajador pide la presentación con vida de Nayeli Cyrene Cinco Martínez, que fue secuestrada en Tuxtla Gutiérrez el pasado 22 de junio por otro grupo armado.

Las autoridades no se han pronunciado al respecto Créditos: Especial

"Que le digan a su jefe "El Pulseras" que entregue a la persona que tiene secuestrada ella no tiene nada que ver al igual que nosotros y no tenemos que pagar justos por pecadores, por favor, por favor, no tenemos que pagar justos por pecadores".

En tanto las autoridades, no han emitido alguna postura por la difusión del vídeo.

Por su parte, familiares de las víctimas realizaron un bloqueo frente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la entidad, como medida de presión y poder localizar a los 16 trabajadores.

Sobre los hechos

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto, detalló que a las 16:20 horas del martes 27 de junio a través del Escudo Urbano C5 se recibió el reporte y al acudir las corporaciones se localizó un autobús de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) que transportaba a 33 trabajadoras y trabajadores administrativos del Cuartel de la Policía Estatal ubicado en Llano San Juan; en el lugar se encontró a 17 personas del sexo femenino que manifestaron que fueron interceptados por un grupo de personas a bordo de vehículos y que portaban armas de fuego, obligando a los 16 masculinos a descender, siendo privados de su libertad.

“Al tener conocimiento del hecho, inmediatamente se desplegó un operativo vía aérea y terrestre para su búsqueda y localización con una fuerza de mil elementos federales y estatales. Vamos a contar con el apoyo de un equipo especializado proveniente de la Ciudad de México para fortalecer las acciones y búsqueda de los integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no vamos a descansar hasta localizarlos sanos y salvos”, declaró.

