Dante Delgado: Movimiento Ciudadano será la única opción en contra de AMLO y Morena

En entrevista con Mario Maldonado para la señal de televisión de El Heraldo Media Group, Dante Delgado, coordinador nacional y líder moral de Movimiento Ciudadano habló acerca del proceso interno que viven varias fuerzas de representación para elegir a los abanderados

La oposición en México está en un ejercicio único ya que por un lado están los partidos políticos tradicionales y por otra parte está el empoderamiento de un ejercicio político que le está fallando al país. El líder político comentó que él está está consciente de que se le ha fallado al país, pero no sólo es el fracaso, sino que hay una cantidad vasta de temas que no se han resuelto a pesar de que son responsabilidad de muchas personas y es preciso actuar para construir un escenario de democracia para las nuevas generaciones.

"Movimiento Ciudadano no quiere hecharle la culpa de todo al pasado y no haber actuado en el presente", dijo.

Este gran movimiento lo que busca es cambiar a México

¿Se está violando la ley electoral? ¿Qué dice la sociedad?

Movimiento Ciudadano quiere construir un proyecto nuevo mientras que muchos quieren revivir un proyecto muerto. El coordinador nacional del partido naranja expresó que tanto Morena como la oposición sí están haciendo una falta a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y es por ello que Movimiento Ciudadano ha marcado tiempos para respetar la legislación electoral.

"Nosotros creemos en la necesidad de fortalecer la cultura cívica del país", comentó.

Quien imagine que desde el poder se puede hacer todo está equivocado ya que se requiere de la participación de la ciudadanía. Sin embargo hay ciertas personas que sólo ven a la población como membretes mientras que el líder moral del movimiento naranja los ve como seres de alto valor para la sociedad.

El error que ha cometido la oposición es pensar que derrotarán a Morena sumando estos particulares membretes y a pesar de que las derrotas han sido contundentes sus tácticas siguen ancladas en el pasado.

Movimiento Ciudadano rumbo a las elecciones presidenciales

La mayoría de las encuestas indican que la sociedad no quiere seguir votando por los partidos que representan el pasado: PRI, PAN y PRD.

Frente al aturdimiento que ha provocado Morena y la oposición, Movimiento Ciudadano plantea ser una opción para las nuevas generaciones al abrir los espacios a toda la población en las diferentes regiones del país. Dante Delgado con una confianza innata expuso que son la organización que ha tenido mayor crecimiento en el país aunque "los mismos de siempre" quieran a toda costa frenar este movimiento, no obstante precisó que para las elecciones presidenciales su movimiento tendrá un ejercicio disruptivo.

"Vamos a ser la opción, la única opción capaz de disputarle al presidente de la República la hegemonía que él quiere construir desde Morena", indicó.

Los partidos de antes ya no son competitivos

¿Cómo ser competitivos sin una estructura nacional?

En la política hay simulaciones y engaños, mientras que la oposición desea que la sociedad sea cegada, Movimiento Ciudadano se ha ido construyendo codo a codo con la población. El primitivismo político de los partidos no los lleva a entender la razón por la cual no están votando por ellos, mientras que Andrés Manuel le dice al pueblo lo que quiere escuchar pero no le resuelve sus problemas , las fuerzas tradicionales quieren que el pueblo entienda que quienes tienen razón son ellos, es por lo que Dante Delgado manifestó que junto con su movimiento construirán el proyecto que le dará una salida democrática, con visión de futuro y grandeza a México.

El líder moral argumentó que ellos tienen sus propios mecanismos para la elección de su candidato presidencial ya que además de construir un consenso ciudadano también respetarán al pie de la letra dicha estructura.

¿Cómo va a cerrar AMLO el país?

El presidente nacional del partido naranja manifestó que ojalá el presidente López Obrador hubiera entendido que la construcción de la gobernabilidad se da teniendo a la mayoría y articulando con las demás fuerzas de la sociedad ya que se trata de que gane México y el desvarío del Ejecutivo Federal es apostar a que gane él.

La diferencia con Movimiento Ciudadano es sustantiva ya que desean que gane el país el todos los sentidos y no solamente se tenga sed de un poder infinito.