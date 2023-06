AIEJA pugna por avances en regulación del juego en línea

La Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA) ha solicitado actualizaciones en la regulación, ante la presencia de más de 100 empresas que laboran sin control a nivel nacional. Entre sus argumentos se encuentran; que la ludopatía afecta al 1.3 por ciento de los jugadores y, que la informalidad, representa un problema al no cumplir con estándares que garanticen un entorno seguro para apostadores y operadores.

Durante su aparición, en la Convención Internacional del Juego con Apuesta, celebrada a finales de marzo, en Santa Fe, Miguel Ángel Ochoa, presidente de la AIEJA, señaló que es primordial que el Gobierno Federal implemente un tributo fiscal único, del cual explicó, no importa que se alcance el total de contribuciones pagadas, ya que es necesario que exista y se distribuya, de manera equitativa, con estados y municipios en donde hay casinos.

En este sentido enfatizó, que el 60 por ciento del juego en línea proviene de señales en el extranjero que generan 300 millones de dólares, pero que no retribuyen impuestos. Esto adentrándose en un 2023 en el que se busca una recuperación económica.

Y es que, de todos los clubes de apuestas online activos en México, los más confiables son aquellos que trabajan con los permisos expedidos por la Secretaría de Gobernación, ya que cumplen con todos los parámetros requeridos haciendo que su servicio sea considerado fiable para los usuarios. Estas licencias SEGOB se encuentran visibles en los sitios web y garantizan que dichas plataformas operen de modo cien por ciento legal, además que cumplen con sus obligaciones fiscales.

Un casino online que enseña su licencia SEGOB

“Como bien sabe, en México la regulación del juego online sigue siendo [...] insuficiente. Del 100% de la oferta existente en la red, estimamos que apenas un 40% es considerado como legal, de cara al marco jurídico vigente. Es decir, que cuenta con una licencia ligada a un permisionario reconocido por el regulador, que es la Secretaría de Gobernación en México”, explicó en declaraciones recopiladas por el sitio web Yogonet.

El resto del espectro está dividido entre quienes cuentan con concesiones en sus países de origen, como lo son Reino Unido, Curazao o Malta, pero sin un permisionario mexicano que les faculte ser estrictamente lícita en territorio nacional, aunque hay algunas que se encuentran en el proceso; además, un buen número de estos espacios que operan, sin ningún tipo de legislación internacional, pueden crear afectaciones al no pagar impuestos y no ofrecer ningún tipo de seguridad para los usuarios.

Esto es un posible detonante para la ludopatía en los casinos, de acuerdo con el dirigente de la AIEJA:

“Es un tema que tiene que ver con un efecto real que sucede a un jugador, un cliente, y que puede crear, no sólo daño patrimonial, sino un daño mental y psicológico; es un trastorno obsesivo compulsivo y quien lo padece se excita, se provoca y se expande a partir de un objeto”.

Con respecto a este tipo de actividad ilegal, que se castiga con hasta nueve años de prisión, Ochoa advierte:

“No sabemos quién la proporciona, y pueden engañar al cliente, se permite el uso a menores de edad y el gobierno no lo controla, exigimos que el gobierno y que la plataforma sea eliminada bajo manos de la policía cibernética que ya existe”.

Mientras países como Colombia, España y Perú ya utilizan botones de autoexclusión para que el personal, con una reacción temprana, pueda canalizar los casos; México todavía no los implementa, este rezago dificulta la oportuna detección de individuos propensos a generar una adicción,

En el país ibérico, por ejemplo, cuentan con la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), un organismo dependiente del Ministerio de Consumo del Gobierno de España, con el objetivo de coordinar y controlar este sector a nivel nacional.

Incluso expusieron el 1 de mayo de 2021, en el Real Decreto 258/2020, publicado en el Boletín Oficial del Estado, que las casas de apuestas deportivas y los casinos españoles no pueden ofrecer bonos de bienvenida, ni promoción alguna en su servicio online.

Recordemos que, en México, la Ley Federal de Sorteos y Juegos, publicada en 1947, no ha sido reformulada en estos 76 años de historia, por lo que no está al tanto del entorno actual de la industria, ni de los propios jugadores. Además, la misma SEGOB ha señalado que en este sexenio no se han aprobado licencias para nuevos clubes de ésta índole.

Con el auge de los casinos online, las apuestas deportivas en línea y el creciente interés del público en los eSports, se vuelve una necesidad latente contar con personal altamente capacitado y con zonas económicamente protegidas que tengan beneficios fiscales para el correcto funcionamiento de los establecimientos y, que se certifiquen máquinas para que se garantice que el cliente no será engañado; estos últimos aspectos enfocados en el juego físico.

Mientras tanto, la AIEJA reitera la importancia de que se produzca ese avance en la regulación del juego en línea y también se revise la actual Ley Federal, para su adaptación al contexto contemporáneo.

MMV