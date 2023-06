Arrestan a payasito por agredir a su esposa, pelearon por la propina que ganaron de un show callejero en Coyoacán

Una pareja de payasitos protagonizó una pelea en calles de la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México, pues al terminar de dar su show callejero la mujer le pidió parte de las ganancias obtenidas, a lo que él respondió de manera violenta y comenzó a golpearla e insultarla, según dio a conocer un reportero de nota roja. Tras el zafarrancho, el hombre fue detenido por policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX).

El mismo reportero dio a conocer que el payaso responde al nombre de Martín Ramírez y no es la primera vez que agrede a su esposa, pues la mujer -de identidad reservada- dijo que ya lo ha denunciado en cuatro ocasiones ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), pero asegura no le han hecho caso.

La publicación tuvo varias reacciones, no faltaron los internautas que respondieron con memes, algunos más dijeron que no entendían por qué si ya la había agredido con anterioridad, seguía con él y que eso no iba a terminar bien.

¿Por qué las mujeres no pueden salir de relaciones violentas?

Sofía Rivera Aragón, secretaria general de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que en una relación amorosa la violencia se da por muchas situaciones, como escenarios vinculados al maltrato o abuso físico, psicológico, sexual, económico e incluso patrimonial que llevan a estados muy específicos.

Sin embargo, hay muchos factores que dificultan a las mujeres a salir de este tipo de relaciones, siendo la familia uno clave, pues en repetidas ocasiones les dicen: “tú elegiste a ese hombre, pues ahora aguántate”. En ese mismo tenor, la estigmatización social forma parte de lo que provoca la permanencia, las personas que la rodean la juzgan: “No aguantó, no pudo con el marido ni con su casa, qué cobarde”.

Dejar una relación violenta no es sencillo. Foto: iStock.

La falta de apoyo social y económico es otro factor ponderante en la permanencia en las relaciones violentas. Algunas mujeres no pueden abandonar la relación porque no tienen un empleo y no quieren abandonar a sus hijos con el agresor, e incluso tienen miedo de perder la custodia.

Payasos aterrorizan la CDMX

En la Ciudad de México, este 2023 se han registrado algunos casos en los que hombres disfrazados de payaso hacen fechorías, aterrorizando a las personas que se cruzan por su camino. Uno de ellos ocurrió el 11 de marzo, cuando un hombre caracterizado como “El Joker”, fue detenido por policías de la SSCCDMX, después de que con un machete amenazara, hiriera y asaltara a un hombre que caminaba por calles de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

Ese mismo mes fue detenido el payaso “Dientecín”, un hombre llamado Carlos Simota Garcia, quien asaltó a una mujer en calles de la colonia Santa Isabel Tola, de la alcaldía GAM. En la misma demarcación, fue detenido Juan del Ángel, también conocido como "El Payaso Triste", quien se involucró en una persecución policiaca por el presunto robo de una motocicleta.

DMGS