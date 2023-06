"Lamentamos que tengan secuestrado al partido": habla la diputada que le dio la espalda al PRI en Hidalgo

Luego de que Omar Fayad, exgobernador de Hidalgo, haya cortado lazos con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por desacuerdos con las decisiones directivas del presidente de la bancada, Alejandro Moreno, ocho integrantes más del grupo legislativo anunciaron su renuncia, señalando abusos por parte de "Alito", así como de la secretaria general, Carolina Viggiano.

Por primera vez en la historia del estado el Congreso de Hidalgo no tendrá un representante del PRI, dado que los legisladores expriistas continuarán como el colectivo Fuerza Plural Independiente.

Erika Rodríguez, miembro de esta agrupación, señaló en entrevista con Adriana Delgado a través de la señal de radio de Heraldo Media Group, que el diálogo y el respeto son pilares en los partidos políticos, especialmente para hacer efectiva la comunicación entre directivos y militantes, por lo que, cuando alguna de estas se ve vulnerada, no es posible seguir con el rumbo de la organización.

Alejandro Moreno no se ha pronunciado sobre las renuncias de los legisladores

FOTO: Especial

"Se convierte en el rumbo y el destino de vida interna de un partido que está fracturado, o no sabe escuchar, no sabe entender", advirtió la legisladora. "No merece eso la militancia"

Acusa de discriminación política y falta de liderazgo

Al conversar sobre el futuro del partido, indicó que ya no le compete estos aspectos en su proyecto como diputada, y señaló que gracias a las gestiones con "discriminación partidista" ejercidas en el partido, es que carecen de rumbo y liderazgo.

Aseguró que muchos de los actores políticos ya no están, sin embargo, ellos poseen la obligación de salir a dar la cara y a reconocer los errores ante la militancia.

"Cuando tuve la oportunidad de estar al frente hice un trabajo con mucha responsabilidad con todo el priismo de Hidalgo y recuperamos 32 municipios, Agradecemos los años del priismo. Siempre voy a respetar la opinión de la gente, pero el tiempo decidirá la razón. Lamentamos que tengan secuestrado el partido", detalló.

Relató una experiencia que tuvo con Alejandro Moreno, a quien le había solicitado tener la oportunidad de hablar durante una asamblea, a lo cual el dirigente accedió. Sin embargo, reveló que posteriormente no cumplió con sus palabras y reprobó que la haya silenciado, especialmente cuando se encontraba en un cargo directivo. "Han sido muchos agravios", señaló.

Agregó que han sido varios años con los que el priismo ha tratado de conquistar la confianza del pueblo, y numerosas ocasiones han brindado resultados, con el propósito de crear una "legislatura constitucional". No obstante. indicó que hay un gran reto al que se deben de enfrentar, el cual es el abstencionismo, fenómeno que se dejó observar con mayor claridad en el Estado de México, entidad en la que tan sólo 6 millones 800 mil ciudadanos se presentaron en las urnas el 4 de junio, de acuerdo con los datos del Programa de Resultados electorales Preliminares.

"Tenemos que atender el abstencionismo", consideró.

Por último, dio a conocer que el nuevo colectivo ya presentó ante la Junta de Gobierno una solicitud para ser considerados como un grupo parlamentario independiente.