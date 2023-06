Omar Fayad habla tras su renuncia del PRI tras 40 años de militancia: "Se ha convertido en una política de carretoneros"

El exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad renunció como militante del Partido Revolucionario Institucional, luego de 40 años de haber sido integrante del partido tricolor. Ante esto, el exmilitante confesó en entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez que han sido una serie de hechos desde hace un año en la que han tenido diferencias con la dirigencia nacional.

Recordó que la primera discrepancia inició cuando arbitrariamente deciden desconocer todos los acuerdos del Consejo Político, los mecanismos, y por la vía del PAN, les registraron a la candidata panista al gobierno de Hidalgo.

Omar Fayad ya no seguirá con el PRI

Lo que debieron haber hecho los priistas, dijo, era un procedimiento democrático; una elección abierta a la militancia y no quisieron. Fayad confesó que el PAN tuvo temor de este proceso, ya que no tenían oportunidades de ganar, por lo que decidieron “brincarse” todas las reglas del PRI con la excusa de la alianza y ahí inicia la debacle que lleva a una muy mal elección, en la que se ganó dos a uno.

“En algunos lugares de la capital se ganó tres a uno, que después de reconocer la derrota con la altura con la que lo hizo Alejandra del Moral, candidata del Edomex”.

Al respecto, comentó que en Hidalgo no reconocieron el triunfo del contendiente y hubo interminables señalamientos y descalificaciones.

Renuncian más priistas

A través de la Reveló que este año, concluye su participación no solo del exgobernador, sino de cientos de priistas. Además, comentó que en las elecciones del PRI para consejeros políticos, les ganaron todo a la dirigencia nacional y a la planillas de su gente ganó la representación de diputados, la de presidentes municipales, entre otras. Sin embargo, argumentaron que no iban a pertenecer al Consejo Político al no pagar las cuotas.

"Las cuotas las pagamos al PRI estatal, de otra forma, cómo se sostenía", arremetió.

Omar Fayad comentó que ya no estaban de acuerdo

Comentó que, mientras ellos tengan el poder de las firmas y detesten la representación del partido ante la autoridad electoral, no dejan otra opción. Asimismo, señaló que no les gustan las voces críticas dentro del partido, la crítica constructiva les molesta y a todo hay señalamientos

"Se ha convertido en una política de carretoneros (Sic) y no una política de altura", dijo.

¿Qué sigue para Fayad tras su salida?

Comentó que ha tomado la decisión de separarse del partido, esto tras militar en el tricolor por más de 40 años.

El exmandatario señaló que no han tomado una decisión y la única que han tomado fue renunciar al PRI, ya que no les gustan las voces distintas a las de su grupo.

"Detestan el control del consejo político", sentenció

