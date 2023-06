Coyoacán brinda mantenimiento y reparación gratuita para sillas de rudas

La alcaldía Coyoacán en colaboración con el Club de Rotarios, la Fundación Karitas y la asociación civil Autonomía y Libertad en Movimiento, llevaron a cabo una jornada de reparación de sillas de ruedas denominada, “Enchúlame la silla”, para rehabilitar de manera gratuita sillas de ruedas, además de aprender a repararlas y darles mantenimiento, no sólo para conservarlas en buen estado, sino para que los asistentes puedan a su vez ayudar a otras personas con discapacidad.

El mantenimiento de las sillas incluyó armado completo, limpieza de partes, cambio de llantas, ajuste de frenos, pintura y tapicería. En los casos en los que la reparación ya no fue posible, se brindó una silla nueva a los usuarios para que no pierdan su equipo de movilidad y su calidad de vida no se vea afectada.

El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar envió un mensaje de apoyo a las personas usuarias de silla de ruedas en el que expresó que en su administración se ha acercado a la población con baja movilidad mediante la acción social Ayudas Técnicas con entrega de bastones, andaderas y sillas de ruedas. Se han pintado 174 cajones azules en hogares y edificios públicos de la alcaldía, así como rampas para que puedan entrar libremente a sus casas, además de sensibilizar y capacitar a los funcionarios públicos para brindar una atención adecuada a las personas con discapacidad.

Algunas de las bases del gobierno encabezado por el alcalde Giovani Gutiérrez son la inclusión, la diversidad y la no discriminación Créditos: Especial

“Coyoacán es la alcaldía de la inclusión, generamos las mismas oportunidades de desarrollo para todas y todos. “Enchúlame la silla” brinda la posibilidad a vecinas y vecinos de rehabilitar sin costo su instrumento de movilidad. Aquí trabajamos día a día para que todas y todos tengan un desarrollo integral, lo hacemos trabajando en equipo, sumando voluntades, con organizaciones como las que hoy se dan cita aquí en el Deportivo Francisco J. Mujica”. Lo anterior, a través de un mensaje al que dio lectura la directora de Igualdad de Género y No Discriminación, Desirée Navarro López.

De acuerdo con Magdalena Solano, directora de Enchúlame la Silla y representante de Fundación Karitas, este proyecto nació en 2014 inspirado en el programa televisivo “Enchúlame la Máquina”; destacó que la rehabilitación de sillas de ruedas no solo es un acto de solidaridad con las personas con discapacidad para volverlas parte de la dinámica social, sino que también es una ayuda para las y los cuidadores.

En su oportunidad, Arcelia Ortiz, representante del Club de Rotarios Paseo de Reforma, reconoció el esfuerzo de la alcaldía para llevar a cabo el proyecto y agradeció al staff conformado por 13 personas que también son usuarias de sillas de ruedas por su entrega.

Por su parte, José Luis Galeana Beltrán, jefe de unidad de Atención a Personas con Discapacidad, agradeció a las organizaciones participantes por venir de tan lejos para ayudar a quien menos tiene.

Al hacer uso de la voz, Desirée Navarro, directora general de Igualdad, subrayó que algunas de las bases del gobierno encabezado por el alcalde Giovani Gutiérrez son la inclusión, la diversidad y la no discriminación.

“Aquí en Coyoacán tenemos más de 34 mil personas con discapacidad y para nosotros son prioridad, hemos firmado más de 15 convenios con asociaciones como el CRIT Teletón, que ya han atendido a 20 niños coyoacanenses, la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la Persona con Discapacidad Intelectual (CONFE) y la Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, para atender a la población en situación de vulnerabilidad”, destacó.

Navarro López dijo que la alcaldía tiene su propio equipo y torneo de baloncesto de personas con discapacidad en el que participan más de 20 atletas; mencionó el Programa Con Causa, que se realizó con cerca de cien personas quienes ayudaron a diagnosticar la accesibilidad en el centro de Coyoacán, además de llevar a cabo el programa de Ayudas Técnicas, instruido por el alcalde Giovani Gutiérrez, con la entrega de sillas de ruedas, bastones y andaderas.

