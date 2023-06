Giovani Gutiérrez inaugura primer módulo de control vehicular y licencias en Coyoacán

El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar, junto con la directora general de Licencias y Operación del Transporte Vehicular de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, María Fernanda Rivera Flores, inauguraron el Mo´dulo de Control Vehicular y Licencias en la demarcación, con el fin de acercar a las y los coyoacanenses la realización de trámites y servicios que requieran de manera ágil y transparente.

El Alcalde se dijo satisfecho de que se haya logrado, mediante un convenio de colaboración con la Secretaría de Movilidad, la instalación de este módulo, que simboliza la suma de acuerdos y la colaboración.

En su mensaje dijo: “Teníamos dos opciones, o ponernos a llorar o ponernos a trabajar y decidimos ponernos a trabajar bajo un precepto: no decir que heredamos problemas anteriores, no tener ojos en la nuca y seguir para adelante, pero ¿cómo?, en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México y con el Gobierno Federal porque solo tú no puedes hacer todo. Aquel que diga que es un llanero solitario en la política eso no existe, ¿qué es política? Es el arte de convencer y no de vencer. Nosotros no teníamos que vencer a nadie”, ejemplificó.

Explicó que las y los ciudadanos podrán acudir a estas instalaciones para realizar trámites como cambio de propietario, licencias de manejo, emplacamiento, renovación de tarjeta de circulación entre otras cosas.

En su discurso, María Fernanda Rivera Flores señaló “yo soy vecina de Coyoacán, viví 20 años de mi vida en la colonia El Rosedal, así que es bueno regresar a donde uno creció y fue feliz. Hoy estamos inaugurando el primer módulo de la alcaldía Coyoacán, esto es un esfuerzo conjunto desde la Dirección de Transporte Particular, la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía, el cual nos ayuda a que la ciudadanía tenga todo lo más cerca posible y no se tenga que desplazar a otra demarcación”.

Acompañado del director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos; Obdulio Ávila Mayo, del director general de Innovación, Planeación, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; Toshimi Hira Ugalde, la directora general de Igualdad de Género y No Discriminación; Desirée Navarro y la directora general de Obras Públicas y Servicios Urbanos, Martha Elguea, Giovani Gutiérrez sostuvo que después de tomar la alcaldía hace 20 meses y de estar en el número 14 de atención ciudadana hoy somos el primer lugar.

“Somos la alcaldía en pleno desarrollo hacia el progreso en la Ciudad de México porque nos empeñamos todos los días en estar en el territorio y no en el escritorio porque vemos que funcionen nuestras 8 direcciones generales en el sentido que nosotros queremos y con un objetivo que tú vivas mejor y tengas los servicios a la mano. Hoy podemos decir que estamos imparables y que estamos caminando por la ruta correcta pero sobre todo que estamos al 100 por ciento contigo”, sostuvo.

Por su parte, Obdulio Ávila Mayo, acompañado por la Jefa del Módulo de Control Vehicular y Licencias en Coyoacán, Angélica Martínez Barreiro, indicó que Coyoacán se suma la lista de las 8 alcaldías que cuentan con un módulo de control vehicular, lo cual es importante “porque un derecho de cualquier persona que habita una urbe es el uso libre y eficaz de su tiempo y una oficina de esta naturaleza acorta los tiempos y acerca servicios”.

Este módulo está inserto dentro del segundo eje de este gobierno que es más y mejores servicios para Coyoacán. En esta alcaldía se trabaja intensamente para el uso y disfrute de sus derechos y libertades”, agregó.

El módulo que se ubica en las instalaciones del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), en Avenida Río Churubusco, San Diego Churubusco s/n. podrán tramitar su licencia de manejo, la tarjeta de circulación, las placas, entre otros servicios en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, previa cita agendada en línea con su cuenta Llave para trámites en la Ciudad de México.