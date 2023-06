SEP: filtran posible CALENDARIO de clases del ciclo escolar 2023-2024

Junio es el penúltimo mes de clases de acuerdo con lo estipulado en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en su calendario 2022-2023 por lo que el último día de clases para los niños y niñas será el 19 de julio, luego de que se les entreguen las boletas de evaluación a los padres de familia y tutores a partir del 14 de julio. Con esto, se marcará el inicio de las vacaciones para los y las estudiantes.

¿Cuál es el posible calendario del ciclo escolar 2023-2024?

Cabe mencionar que este calendario 2023-2024 surgió de manera de manera extraoficial en la página de Facebook "Mi Planeación de Clase", por lo que aún falta conocer las fechas oficiales emitidas por la SEP. Sin embargo, en esta propuesta se establece que las clases en educación básica iniciarían el próximo 28 de agosto. Aunque aún falta por aclarar algunas fechas, las vacaciones quedarían de la siguiente forma:

Invierno : podrían comenzar el 25 de diciembre 2023 y terminar el 5 de enero de 2024.

: podrían comenzar el 25 de diciembre 2023 y terminar el 5 de enero de 2024. Semana santa: se estima que serían del 25 de mayo al 5 de abril de 2024.

santa: se estima que serían del 25 de mayo al 5 de abril de 2024. Verano: a partir del 17 de julio de 2024.

La SEP aún no ha confirmado la información. | FOTO: Cuartoscuro

¿Qué días festivos caerán en fin de semana?

En el calendario filtrado se menciona que el 16 de septiembre de 2023 cae en sábado y es oficial, mientras que el 5 de mayo de 2024 cae en domingo, aunque cabe recordar que no es oficial y de acuerdo con dichas fechas, el 17 de julio de 2024 es la fecha tentativa en la que podría terminar el ciclo escolar 2023-2024, aunque se recomienda mantenerse al pendiente de las publicaciones mediante los medios oficiales de la SEP.

No obstante, cabe recordar que el pasado viernes, la SEP dio a conocer que no habrá clases el próximo miércoles 14 de junio debido a que habrá elecciones para los nuevos dirigentes de varias secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Pero cabe aclarar que esta medida solo aplicará en la capital del país y no en el resto de los estados.

El calendario es apenas una propuesta no oficial. | FOTO: FB Mi Planeación de Clase

Otra fecha importante a considerar será el próximo sábado 17 de junio cuando los y las alumnas de educación básica participen en las actividades recreativas que forman parte de la campaña conjunta en contra de las drogas. Y finalmente, el viernes 30 de junio, que será cuando se realice la última reunión de Consejo Técnico Escolar y Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes, Nuevos Planes y Programas de Estudio.

Por otro lado, hay que recordar que únicamente en Jalisco se suspenderán las clases el próximo viernes 16 de junio debido a la celebración de los 200 años de aniversario como Estado Libre y Soberano, por lo que en el resto de las entidades federativas, las clases se llevarán a cabo de forma regular.