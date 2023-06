Sedena aclara si lanzacohetes enviados por EU a Ucrania terminan en manos de narcos

Hace algunos días fue publicado en las redes sociales un video donde se ve a un presunto miembro de la delincuencia organizada mientras lleva consigo un lanzacohetes, por lo cual, la Embajada de Rusia en México advirtió que se trata de una arma antitanque de fabricación estadounidense que ven durante los enfrentamientos armados que mantienen en Ucrania y que son usados por la milicia del presidente Volodimir Zelenski.

A través de su cuenta de Twitter, la embajada del Kremlin en México escribió acompañado del video donde se ve al narco sostener la poderosa arma:

“Nos gustaría llamar su atención sobre el lanzacohetes antitanque (presumiblemente) AT4 de fabricación sueco-estadounidense, que lleva un representante de uno de los cárteles mexicanos en el estado de Tamaulipas. Este tipo de armas se envía activamente a Ucrania.

Mientras Occidente continúe suministrando armas sin pensar al régimen de Kiev y ganando mucho dinero con este negocio, probablemente veamos las consecuencias de estas acciones ya en México.

Hace tiempo que está claro para todos que los funcionarios corruptos ucranianos han establecido canales de suministro de armas recibidas de Occidente al mercado negro mundial, lo que, a su vez, socava aún más la seguridad en diferentes regiones del mundo. Occidente no se da cuenta y no quiere aceptar estos riesgos”.

La Sedena responde a Rusia

Durante la Mañanera de este martes, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Luis Cresencio Sandoval, respondió al cuestionamiento de la embajada del Kremlin en México y afirmó que durante los operativos contra los grupos de narcotraficantes han decomisado lanzacohetes y confirmó que el 70 por ciento de ellos fueron fabricados en Estados Unidos.

La embajada rusa en el país advirtió sobre un video donde un presunto narco tienen una lanzacohetes. Foto: Twitter @EmbRusiaMexico

“Sí tiene presencia del Cártel en esas áreas, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, que son las organizaciones criminales que tienen presencia en Tamaulipas. Sí hemos identificado que tienen armamento con capacidades importantes, armamento que se asemeja al de las Fuerzas Armadas.

Tenemos aseguramientos de ametralladoras calibre 50, de fusiles Barret calibre 50, que son armas de una potencia de fuego importante y otro tipo de armas de alto poder”, detalló el alto mando de las Fuerzas Armadas pero todavía sin desglosar el número de lanzacohetes decomisados.

Los narcos que tienen lanzacohetes

En ese sentido y al término de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Luis Cresencio Sandoval regresó a la tribuna para indicar que son 12 los lanzacohetes que han decomisado a la delincuencia organizada quedando de la siguiente manera:

5 al Cártel Jalisco Nueva Generación .

. 4 al Cártel del Pacífico .

. Uno al Cártel del Golfo .

. Uno a Guerreros Unidos .

. Uno al Nuevo Cártel de Juárez.

Al CJNG se le han decomisado la mayor cantidad de lanzacohetes. Foto: Archivo

Asimismo, el titular de la Defensa Nacional aseguró que jamás han sido atacados con lanzacohetes durante los operativos en contra de los narcos, solo confirmó los decomisos de las armas y enfatizó que el 70 por ciento son de fabricación estadounidense.

“Aproximadamente el 70 por ciento es de fabricación estadounidense, siendo específico en los lanzacohetes, asegurando una cantidad importante. Al momento y durante las agresiones no ha habido momentos que la delincuencia use esos lanzacohetes en contra de las autoridades. Si las hemos asegurado y puesto a disposición de las autoridades, pero no se han empleado”, dijo al alto mando militar.

El titular de la Sedena concluyó informando que también han decomisado armas de alto poder como 323 fusiles Barret calibre 50, 221 ametralladoras y 56 lanzagranadas, además de 18 mil 803 armas largas y 10 mil 193 armas cortas, concluyó con su informa el militar.

RMG