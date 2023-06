Paola Albarrán, la mente detrás de ballet teletón

Hace 10 años Paola Albarrán creó Ballet Teletón con el propósito de, a través del baile y la música, ayudar en su desarrollo a niños y niñas con y sin discapacidad. “Cuando me casé con ‘Chobi’ (Fernando Landeros), la fundación (Teletón) ya llevaba 15 años funcionando a la perfección, y pues me doy cuenta de que es muy necesario cada quien buscarse su propio espacio, buscarse su propio mérito, que tu pedazo de pastel sea el que tú procures, riegues y al final te corresponda a ti”, aseguró Paola, quien con su pasión por la danza se adentró a un mundo de ayuda para niños y niñas. “Se escucha muy fácil, pero no siempre es fácil hacerte tu lugar en una institución que funciona a la perfección. Entonces dije, ‘yo sé bailar. Pues voy a enseñarles a bailar a los niños’. Me eché un clavado a este universo, la danzaterapia, la musicoterapia y todo lo que tiene que ver con una rehabilitación no solo física, sino emocional, espiritual y un ambiente cultural. Me pareció muy completo y me fui metiendo y metiendo hasta donde estamos hoy, que sin duda sigues aprendiendo y es un proyecto que siempre he dicho, que tiene luz propia y que nos ha conducido a muchísimos lugares donde ni siquiera habíamos pensado llegar”, confirmó Albarrán, quien a raíz de este proyecto creó también Liberarte, un espacio de expresión a través de la danza para aquellos niños y niñas que viven en prisión.

Sobre su mayor aprendizaje en este camino, nos confesó que es la humildad. “Me parece muy cañón que los niños que viven en una condición de discapacidad nunca se cuestionan si están bien, si están mal, si deberían de estar ahí, si no deberían de pertenecer. Esa es la lección más fuerte que me he llevado en estos años. Y, obviamente, muchas experiencias muy lindas, te puedo contar miles, este mes apoyamos a una de nuestras niñas con un respirador. La verdad es que son las cosas más sencillas las que te vuelven a mover”, añadió Paola, quien agregó que su mayor reto ha sido mantenerse en esta misión a pesar de los problemas y los altibajos que puede haber en el camino.

Asimismo, Paola Albarrán nos compartió que para ella uno de los retos más grandes que enfrenta la niñez hoy en día, es dejar de ser niños muy pronto. “Hoy con mis hijos me doy cuenta de que la niñez va a durar menos y que el reto para nosotros, como adultos, como papás, como sociedad, es intentar alargarlo lo más posible. Nutrir a esa niñez. Siempre lo he pensado con los niños del Teletón, desgraciadamente van a vivir una vida bajo ciertas condiciones, pero lo que dejes de huella en una niñez va a permear el resto de su vida. Intentar hacer de todas las formas posibles la niñez más nutrida de forma intelectual, espiritual, académica, familiar, cultural, todos los ámbitos que un niño pueda impregnar en su vida y tomarlo como herramientas en su mochila de vida, me parece indispensable hacerlo los primeros años porque son niños que van a crecer muy rápido y que difícilmente después se pueda llegar a tocar una manera de ser”, afirmó, además de invitarnos a cuidar de la niñez en México, “ser muy celosos de esta niñez que de alguna forma nos toca cuidar y no solo a los nuestros, vivimos en un mundo muy retador donde muchas de las personas no pueden dedicarle el tiempo que les gustaría a los niños o a sus propios hijos, pero siempre pienso que cada uno de nuestros ojos puede ser una cámara para salvar la vida de un niño. Pensándolo desde la visión de la fundación Freedom (la cual combate, previene y concientiza acerca de la trata con fines de explotación sexual infantil en México, y de la cual también es parte) si no me late algo, hay algo raro, alzar la voz. Los niños nos pertenecen a todos porque muchas veces no saben tener todavía su propia voz y más los niños con discapacidad”.

Todos nos podemos unir a una causa con la que empaticemos y podamos ayudar a otros, por lo que Paola nos invita a acercarnos: “Desde mi experiencia, yo jamás le he dicho a alguien que no cabe. Siempre que una persona necesita o se quiere sumar va a haber un espacio disponible para él. Encuentra aquel tema que te duele la panza, que te cierra la garganta, y ahí está tu misión de vida. Yo creo que hoy no podemos no contar con una causa social, porque ya no es ningún tema de élite o de privilegio, hoy es una obligación pertenecer a alguna. ¿Cómo sumarte? Pues acercándote, yo creo que hay un millón de causas que te pueden ser útiles y tú a ellas”.

SIGUELOS EN IG @ballet_teleton

PAL