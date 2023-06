El Halconazo: Inauguran sitio de Memoria en Faro Cosmos dedicado a víctimas

El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Cultura, en conjunto con activistas y sobrevivientes de la Matanza del Jueves de Corpus, conocida históricamente como “El Halconazo”, inauguraron el Sitio de Memoria “Calzada México-Tacuba” y la exposición fotográfica “Recuperar la calle, 10 de junio no se olvida” en la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) Cosmos.

El objetivo es conmemorar a los estudiantes y manifestantes que sufrieron una violenta represión por parte de las autoridades el 10 de junio de 1971, tres años después de lo sucedido en la Plaza de las Tres Culturas. A propósito, Claudia Sheinbaum, afirmó que "hay que recordarlo todos los días porque no puede regresar un régimen autoritario (...) antidemocrático, represivo" durante el 50 aniversario de la conmemoración de este evento trágico.

“A 52 años estamos conmemorando el 10 de junio de 1971. Para ello, la jefa de Gobierno metió la iniciativa de la Ley de Memoria, que busca recordar y hacer visible lo que pasó. Es respetar la memoria, pero desde un lugar propositivo de no olvido, de no repetición y reconocer que los cuerpos de seguridad son para protección y no represión; por eso, para la doctora Sheinbaum era muy importante sacar esta ley a fin de que haya ese derecho a la memoria”, indicó Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura local.

Proyecto de la Ley de Memoria

Con apoyo de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños, mesas de trabajo y reuniones con las familias de las víctimas y los sobrevivientes de la represión se recabaron las fotos e información más exacta sobre lo sucedido en ese día para poder mostrarlo a al ciudadanía.

El Sitio de Memoria “Calzada México-Tacuba” se suma al de Tlatelolco, que conmemora la masacre estudiantil de 1968, y el de Tlaxcoaque, en alusión al sótano ubicado bajo la extinta Dirección General de Policía y Tránsito del Departamento del Distrito Federal, el cual sirvió como el centro tortura y represión clandestino de la policía entre la década de 1960 y 1980.

La “Calzada México-Tacuba” tiene dos pilares con códigos QR que enlazan a un sitio web, en el que se pueden consultar los archivos digitalizados relativos a los hechos ocurridos el 10 de junio de 1971; asimismo, se mantiene una convocatoria para abrir carpetas de investigación sobre los hechos y fomentar la memoria histórica.

Autoridades gubernamentales durante recorrido de Sitio de Memoria “Calzada México-Tacuba”. Foto: Secretaría de Cultura CDMX.

Asimismo, ofrece un recorrido virtual de 360 grados a los sótanos de Tlaxcoaque, en tanto que la exposición fotográfica denominada “Recuperar la calle, 10 de junio no se olvida”, cuenta con imágenes de la manifestación, estudiantes preparándose para la marcha y ataques de “Los Halcones”.

“Queremos que salgan a la luz todos esos eventos represivos, lo más que se pueda para hacer visible lo que no se debe repetir. Este espacio (la FARO Cosmos) fue de refugio para los estudiantes y es fundamental que se vuelva un espacio de acceso a la cultura, pero también un lugar de memoria y no repetición”, destacó la titular de cultura en CDMX recordando lo dicho por la jefa de Gobierno.