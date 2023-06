"Sentí un sabor muy fuerte y amargo": así intentaron drogar a una joven en una cafetería de Polanco

Los casos de personas, especialmente mujeres que han sido drogadas en algún restaurante, bar, antro o fiesta son cada vez más comunes, ya que las víctimas han optado por compartir sus experiencias en redes sociales para visibilizar lo que les sucedió y así, alertar a otras personas del modus operandi y de los lugares en donde ocurren estos hechos para que no les suceda, pues esta acción provoca que las víctimas pierdan el control de sí mismas y otras personas atenten contra su integridad.

En este contexto una joven usuaria de Twitter identificada como Melissa Guajardo denunció que el pasado viernes 26 de mayo, aproximadamente a las 21:00 horas acudió a una cafetería Starbucks localizada en Polanco, específicamente la sucursal ubicada sobre la avenida Presidente Masaryk en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La experiencia de la joven que intentaron drogar en una cafetería de Polanco

Al lugar acudió luego de haber cenando con sus amigos: "La bebida que ordené fue un Frapuccino Cream de Cajeta, sin crema batida, uno de mis favoritos, me entregaron la bebida y empecé a tomarla, al mismo tiempo que me retiré de la tienda" narró la joven quien hasta ese momento no había notado algo extraño en su café y lo bebió con normalidad.

La joven narró lo que vivió el pasado viernes. | FOTO: Twitter @mel_guajardo

"Cuando estaba a la mitad de la bebida, di un sorbo más, pero está vez tuve la sensación de algo que parecía un hielo. Sin embargo, al hacer contacto empecé a sentir un sabor muy fuerte y totalmente amargo. Por lo que escupí lo que tenía y me percaté que se trataba de una pastilla que parecía de color azul y empecé a tomar fotografías para tener algún registro" agregó Melissa.

Fue así como decidió regresar al establecimiento aproximadamente a las 22:30 horas para hablarles a los empleados sobre lo que le acababa de suceder: "El gerente y los baristas me preguntaron si tenía síntomas, pero hasta ahorita solo sentí algunos mareos, un poco de dolor de cabeza y me punzaba, a pesar de que la pastilla estuvo en mi lengua por unos segundos en mi boca" refirió.

En Twitter dio a conocer los detalles de lo que vivió. | FOTO: Twitter @mel_guajardo

Finalmente, concluyó la serie de tuits con un mensaje final: "Ya no tenemos seguridad ni al consumir un café en una 'franquicia' de nivel global. Ayúdenme con RT para que cada una de nosotras tenga cuidado cuando pida una bebida, por mucho que sea un café o un refresco, un lugar con ambiente 'familiar' o un 'establecimiento'".

Usuarios dudan de la versión de la joven

Luego de haber hecho pública su denuncia, Melissa recibió el siguiente mensaje por parte de la Unidad de Contacto del Secretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX): "Buenas noches es importante que realice su denuncia ante @FiscaliaCDMX para el seguimiento correspondiente".

Usuarios cuestionaron su versión de los hechos. | FOTO: Twitter @mel_guajardo

Asimismo, algunos usuarios de Twitter aplaudieron que haya dado a conocer lo que le sucedió para advertir a otras personas, mientras que otros cuestionaron algunos puntos de sus tuits, como el hecho de que la pastilla que muestra en las fotografías no se disolvió tras haber estado en contacto con el líquido. Otras personas se preguntaron por qué la pastilla estaba en un vaso seco de café cuando la joven dijo que había pedido un Frapuccino, bebida que se sirve en un vaso de plástico.

Asimismo, a otros no les cuadraban los horarios, pues algunos aseguran que cierran a las 21:30 horas y a las 22:30 no hay forma de que atiendan a alguien más. Finalmente, otra usuaria respondió: "Hola, yo trabajé en la marca, y por la hora que comentas y la apariencia de la pastilla, parece ser de las que son para limpiar la máquina de café (mastrena) aunque sea franquicia global, se llegan a filtrar cosas que no deberían en los vasos."