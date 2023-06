"Arturo es un chico de familia", la hermana de uno de los desaparecidos de Zapopan pide acceso a la investigación

El miércoles 31 de mayo, autoridades de seguridad de Jalisco dieron a conocer que en un operativo hallaron 45 bolsas negras con posibles restos humanos, en una barranca del municipio de Zapopan, lugar en el que desaparecieron varios jóvenes que trabajaban en un call center.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Media Group, Beatriz Robles, hermana de Arturo, quien desapareció el 22 de mayo, dijo que no tienen información alguna sobre él y que el día de ayer, la Fiscalía del estado citó a los familiares directos de las víctimas a una reunión que duró más de dos horas; sin embargo, en ella no se tocó el tema del operativo en la barranca de Zapopan.

De acuerdo con Beatriz, a su hermano lo vio personalmente el domingo 21 de mayo y al siguiente día tiene conocimiento que llegó a su trabajo, sobre el que supieron donde se localizaba hasta que se informó de su desaparición.

"Sabemos que llegó incluso un poco antes, nos mandó un audio que indica, con risas, que se cayó de la cama, que llegó un poco antes, sabemos que entró a su trabajo a las 7:44 y que incluso estaba desayunando, nos mandó una foto de su desayuno y el último mensaje que recibió de nuestra parte fue ese mismo día, el lunes 22 a las 8:04, después de ahí no hemos tenido información de él", describió.

Agregó que esto lo comentaron a Fiscalía, incluso se reprodujo el audio, pero no han tenido acceso a la carpeta de investigación y desconoce si lo han considerado.

Destacó que su hermano solo les compartió que estaba trabajando en un call center, que se ofrecía atención bilingüe y que se dedicaba a la venta de tiempos compartidos, a lugares turísticos.

"No le vimos mayor riesgo, no había un indicio que nos pusiera en alerta, Arturo es un chico de familia, arquitecto de profesión, es egresado de la UNAM, no había algo, no nos daba indicios", manifestó.