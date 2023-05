“Que le quiten la cédula”: papás destapan cinco casos de abuso contra menores de kínder “Tlaquetzqui” en Iztapalapa

El pasado 2 de mayo se registró un caso de tocamientos por parte de un profesor en contra de una menor de 4 años de edad quien estudiaba en el Jardín de Niños “Tlaquetzqui” ubicado en la colonia El Molino Tezonco dentro de la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México; ahora se suman cuatro situaciones más de este tipo dentro del plantel.

El primer caso se dio a conocer luego de que la madre de la menor se percató que la pequeña no traía su ropa interior puesta, donde tras una plática ella le señaló que su profesor de música la había tocado en sus partes íntimas.

“Me percaté que mi hija no traía su calzoncito y ella me dijo que había sido un maestro pero en la escuela me comentaron que había sido ilógico…quiero que cierren el plantel y le quiten la cédula al maestro para que deje de hacerle eso a los niños”, declaró al respecto Fernanda Miralrío, madre de la pequeña del grupo 2º “A”.