Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López se deslindan de propaganda a su favor

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se deslindó del reparto de sombrillas con la leyenda #AhoraEsAdánAugusto, tras asistir a la ceremonia que presidió el presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo del 161 Aniversario de la Batalla de Puebla.

“Yo no sé, yo estaba acá, pero sí tienen un video, ayúdame para que yo lo denuncie”, expresó.

Al preguntarle qué opinaba de ese apoyo que tiene en Puebla, dijo que no sabía a lo que se referían, "no he tenido la oportunidad de verlo, ahora voy a investigar", y aseguró que no tenía idea de quién está financiado esos apoyos a su favor.

El titular de Gobernación dijo que investigaría. Foto: Especial

Al respecto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que “cada quien tiene sus maneras”. De igual forma se le cuestionó sobre las bardas que están firmadas como #EsClaudia.

"Es gente que pinta bardas, simpatizantes, gente organizada", dijo.

Al final de la ceremonia, varios de los asistentes caminaron con las sombrillas con la leyenda #AhoraEsAdánAugusto, mientras que una joven dijo “no sabemos quién es Adán Augusto”, y otra mujer quien también llevaba otra, comentó que tampoco sabía quién es él, solo se la encontró tirada y la tomó para cubrirse del sol.

