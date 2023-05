Shock en Coyoacán: encuentran el cuerpo de una mujer dentro de una pipa de agua

La mañana de este jueves 4 de mayo, cuerpos de emergencia y elementos policiacos hallaron el cuerpo de una mujer quien se encontraba dentro de una pipa de agua; los hechos sucedieron Calzada de La Virgen en la colonia Coapa, dentro de la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México y al momento se espera el apoyo de los peritos así como del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas para sacar el cuerpo.

Fue al interior del pozo de SACMEX ubicado cerca de la Avenida Canal Nacional donde trabajadores se encontraban trabajando para reabastecer una de las pipas cuando se percataron de la presencia del cuerpo de una mujer de aproximadamente 30 años de edad quien ya no presentaba signos vitales; de acuerdo con declaraciones del personal de dicho lugar, ya se habían dado cuenta de que la víctima en situación vulnerable se encontraba rondando en la zona días atrás.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

Peritos retiran el cuerpo de la mujer

Al momento ya se hacen las primeras movilizaciones y acordonamiento de la zona para no entorpecer las investigaciones de las autoridades correspondientes, quienes ya no pudieron hacer nada por la mujer; los bomberos no pueden recuperar el cuerpo pues se debe esperar la llegada de los peritos de Fiscalía General de Justicia de la CDMX para que inicien las diligencias pertinentes y una vez que eso suceda, los cuerpos de bomberos podrán proceder a retirar el cuerpo.

Presuntamente la mujer habría buscado la manera de entrar cuando las demás pipas se encontraban estacionadas en el lugar y al abrir la compuerta de la cisterna, pudo ahogarse dentro de ella; se espera que en las próximas horas se puedan determinar las causas de muerte.

Al lugar ya se encuentran peritos en criminalística para procesar la escena del hallazgo donde se encontraba dicho cadáver correspondiente al sexo femenino, el cual será trasladado al Instituto de Ciencias Forenses (SEMEFO) de la CDMX correspondiente, para ser estudiado y poder determinar cómo fueron los hechos así como la causa del desceso.

Presentan al operador ante el MP

De acuerdo con las primeras versiones, el operador de la pipa metió el camión para llenar el tanque de manera habitual y minutos después pudo percatarse que al interior yacía el cuerpo de una mujer flotando completamente desnuda.

Tras el hallazgo se llamó de inmediato a las autoridades y se requirió del apoyo de bomberos para poder rescatar el cuerpo sin vida de la mujer cuyas prendas se encontraron a unos metros del vehículo; respecto a los hechos, tomó conocimiento la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México quienes han comenzado con la investigaciones correspondientes además el operador fue presentado ante el Ministerio Público (MP) en la Alcaldía Coyoacán.

La zona ya se encuentra resguardada. FOTO: Gerardo Galicia

Con información de Gerardo Galicia

SIGUE LEYENDO:

Intentan linchar a un a hombre que asaltó con un cutter a un joven en Coyoacán

VIDEO: vecinos exhiben el humo excesivo de una funeraria, temen daños en su salud