La Barra Mexicana de Abogados reprocha ataques contra el Poder Judicial: "No nos podemos quedar callados"

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, expresó públicamente su preocupación ante los reiterados y graves actos de intimidación, descalificaciones y asedio en contra del Poder Judicial de la Federación (PJF) y sus integrantes. Ante esto, su presidente, Víctor Oléa Peláez, se dijo preocupado por la independencia judicial. Por ello, rechazan las agresiones a los jueces y magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

"No nos podemos quedar callados ante actos de intimidación", señaló.

La décima séptima juez de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, ordenó a la Junta de la Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Senadores que designe a los tres comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y que el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha dado instrucciones a su mayoría en Morena de que no se nombre a estos comisionados y, por lo tanto, no se está programando este periodo ordinario de sesiones que permitiría su nombramiento.

En este sentido, todo parecería indicar que los senadores están más dispuestos a obedecer al mandatario mexicano que a una jueza de distrito. Por ello, en entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, el abogado afirmó que podría llevar a un conflicto abierto de poderes. Además, se pretende un amedrentamiento hacia el Poder Judicial de la Federación y un intento de anular a este otro poder. Esto es inédito, dijo, es preocupante y se debe propugnar por el respeto a esas decisiones y por una cultura de tolerancia.

"Debemos de estar conscientes de que estas determinaciones judiciales se deben de acatar"

Al respecto, a través de la señal de Heraldo Media Group, Oléa comentó que existen recursos jurídicos si es que no satisfacen al Ejecutivo o al poder Legislativo. Contrario a esto, dijo, se está descalificando y amedrentando, por lo que esto no puede ser admisible.

Rechazo al fallo de la SCJN

Por otra parte, ante el rechazo que hizo Morena al fallo de la SCJN que invalida el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena, el abogado comentó que parece ser que todos hacen lo que les conviene. Los abogados deben garantizar la independencia judicial, el acatamiento a la norma jurídica y a las determinaciones judiciales, el cual, es la principal preocupación legítima del Colegio de Abogados.

Por otra parte, de no designar a los comisionados del INAI como lo está ordenando la juez del Distrito, Oléa Peláez comentó que se puede destituir a los senadores, ya que tiene todos los mecanismos jurídicos establecidos en la ley de amparo mediante los cuales puede instar y sancionar a aquellos que no cumplan las ejecutorias federales.

"Es una crisis histórica inadmisible, donde no solo no se acatan las resoluciones jurisdiccionales, donde no solo se les insulta y es algo que nos se debe permitir".

¿Qué pasaría si no acatan el fallo?

Ante el cuestionamiento de si podría haber alguna consecuencia en caso de no acatar el fallo o sentencias, Oléa afirmó que las consecuencias están previstas en las leyes y se tendría que llegar a las últimas consecuencias para hacer cumplir las determinaciones que emiten jueces, magistrados y ministros al respecto. De no acatarse, dijo, traería a una crisis institucional nunca antes vista.

