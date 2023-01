Existe una alta posibilidad de que Veolia se quede: Colegio de Abogados.

El abogado, Sergio Delfino Vargas, presidente de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados (CONCAM), aseguró que el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Aguascalientes llega a tener alrededor de 200 acuerdos relacionados con el alto consumo del agua entre los ciudadanos y Veolia.

Desde su criterio, manifestó que si el nuevo esquema de agua llegase a ser remunicipalizado, el servicio y la administración tendrá que resultar impecable para la propia ciudadanía.

Señaló que de no contar con los recursos suficientes para el manejo del agua, el municipio decidirá por un esquema mixto en donde existirá una alta posibilidad de que se le renueve el l contrato a Veolia.

“Ellos ya traen planes de hacer este nuevo acuerdo con esta empresa. Lamentablemente no están haciendo las cosas como deben ser. Deben hacer una República donde la democracia sea participativa, que la voluntad del pueblo sea la que mande. Si la voluntad del pueblo dice que no quieren a esta concesionaria por los altos costos, por los cortes y por la forma de trato que hemos recibido, pues háganle caso, que deveras no se firme el nuevo contrato”, indicó el abogado.