Estrella y Andrea iban a una fiesta, abordaron un taxi y desaparecieron: buscan a las amigas adolescentes

Un nuevo caso de desaparición de adolescentes conmociona al Estado de México, pues dos amigas, Anairam Estrella Buenrostro Castro, de 12 años de edad; y Andrea Ramos Ríos, de 13 años; desaparecieron el pasado sábado 27 de mayo tras abordar un taxi de aplicación, el cual presuntamente las llevaría del municipio de Cuautitlán Izcalli a una fiesta en Tlalnepantla, pero ya no volvieron a saber nada de ellas.

Debido a la ausencia de la adolescente y después de que no pudiera comunicarse ya con su hija -debido a que aparentemente apagaron su celular- la mamá de Estrella acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJE) la cual activó una Alerta Amber, la cual de inmediato fue compartida por amigos y familiares en redes sociales.

En el caso de Andrea, la desaparición (al menos para su mamá) ocurrió desde el 13 de mayo, pero la mujer relató a Nmas que las autoridades se negaron a atenderla argumentando que se trató de una ausencia voluntaria, pues la adolescente dejó una carta. Apenas acaba de enterarse que estuvo en casa de su amiga Estrella, hasta el día en que ambas desaparecieron.

Andrea tiene 13 años. Foto: Alerta Amber.

Ambas madres comenzaron una intensa búsqueda entre los amigos de las jovencitas, alguien les dijo que probablemente se habrían ido con un chico a Atizapán, pero no tienen idea de quién es, por lo que no saben si esa pista es fidedigna. "Ahorita ya son muchos lugares en los que probablemente estén, pero no hay un punto en el que se puedan localizar", explicó Brenda Ríos, madre de Andrea.

Estrella tiene 12 años. Foto: Alerta Amber.

Sobre Estrella se informó que mide 1.54 metros, pesa alrededor de 54 kilogramos, es de complexión delgada, cara alargada, tez apiñonada, cabello castaño por debajo de los hombros, frente mediana, cejas semipobladas y nariz achatada con base mediana. El día de su desaparición llevaba una mochila color naranja con logotipo del gobierno del Edomex, tenía un celular con funda rosa, tenis blancos, sudadera blanca, pantalón de mezclilla gris con detalle de perlas.

La media filiación de Andrea indica que mide 1.60 metros, es de complexión robusta, tiene tez morena, nariz recta, cejas semi pobladas, ojos café claros medianos y boca mediana.

