Cruel error: le entregan a familiares de joven desaparecido un cuerpo equivocado

El calvario que desde hace tres años ha sufrido la familia de Edgar Jovani Ávila Moreno, desaparecido el 3 de julio de 2020 en Tijuana, parecía haber terminado al localizarse sus restos mortales, pero un error trágico le dio un giro a esta historia.

Según reportan medios locales bajacalifornianos, los familiares del joven, quien tenía 29 años de edad al momento de su desaparición, se presentaron ante las oficinas de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas para reportar que los restos que les entregaron no correspondían a su familiar, sino a una mujer.

La historia comenzó cuando el pasado 4 de mayo autoridades del Servicio Médico Forense contactaron a los familiares de Ávila Moreno, para notificarles que habían encontrado los restos de su ser querido.

En un principio, les habían dado el cuerpo de una mujer, pero ante la observación hecha por los familiares de Edgar Jovani las autoridades les dieron el cuerpo con el número siguiente argumentando que, como el joven desapareció junto a su novia, por lógica debería ser ese.

Resignados, los deudos se llevaron los restos mortales, con el fin de velarlos y darles sepultura. Sin embargo, las hermanas de Ávila Moreno tenían una duda sobre la identidad de los restos que les habían dado, por lo que pidieron en la funeraria darle una última mirada a quien pensaban que era su familiar.

La sorpresa fue mayúscula cuando se percataron que se trataba de otra mujer, cuyo estado de descomposición demostraba que tenía menos de los tres años que lleva desaparecido Edgar Jovani, por lo que decidieron volver para reclamarle a las autoridades.

“Exigimos que nos den una respuesta de dónde está realmente el cuerpo de mi hermano, no queremos esperar seis meses más, llevo esperando tres años. No están haciendo su trabajo, no les interesa el que realmente te lleves el cuerpo de tu familiar, ellos lo que quieren es entregarte un cuerpo para que tú ya no estés buscando”, señaló Teresita, hermana del joven desaparecido, en una entrevista concedida al Semanario Zeta.

La Comisión de Derechos Humanos local ya ha tomado nota de este terrible incidente, que ha prolongado el sufrimiento de la familia del joven desaparecido.