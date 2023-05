VIDEO | Con lujo de violencia, asaltantes le quitaron su camioneta a un conductor en Monterrey

Los robos a mano armada no dan tregua en Nuevo León, esta vez ocurrió en el municipio de Monterrey, donde un par de delincuentes sometieron a un sujeto y a punta de pistola lo despojaron de su vehículo en plena vía pública. Los hechos quedaron captados en una cámara de seguridad donde se muestra el preciso momento en que se cometen los actos ilícitos.

En las imágenes se muestra el preciso momento en que un conductor de una camioneta roja se estaciona al exterior de un inmueble sobre en el cruce de la Avenida Lázaro Cárdenas y bulevar Acapulco, pero justo antes de entrar a lo que al parecer su domicilio, un par de criminales llegan a bordo de un automóvil blanco y comienzan a amedrentarlo.

Uno de los asaltantes, el que porta cubre bocas azul y gorra comienza a amenazarlo con lo que parece ser un arma de fuego, por lo que la víctima trata de negarse a entregar las llaves de su vehículo pero no al ver que el sujeto lleva una pistola, no tiene más que hacer que entregar el objeto para que no le hagan daño.

Antes de que entrara a su vehículo lo amenazaron

Finalmente les da las llaves de la camioneta, pro lo que el asaltante las toma e inmediatamente y sube al vehículo. Por su parte el conductor, visiblemente asustado, corre en dirección contraria a donde se encuentran los ladrones para evitar que tomen represalias. Mientras que los individuos arrancan a toda velocidad y se dan a la fuga en la camioneta que acaban de robar.

Cabe destacar que el automóvil donde llegaron los atracantes fue abandonado en el lugar, por lo que es probable que también haya sido robado. Al momento del incidente nadie pasa por el lugar ni se percata de lo que ahí está ocurriendo, fue gracias la cámara de video vigilancia, como se tuvo fe de los hechos.

Reportan constante robo de vehículos en la zona

Luego de que se cometió el acto ilícito, el video del momento fue compartido en redes sociales, donde vecinos de la zona comentaron que ya es una constante el robo de automóviles, incluso señalan que el modus operandi de los delincuentes es muy similar, ellos actúan cuando los propietarios de las unidades están a punto de entrar a su domicilio y en ese momento los despojan de sus vehículos.

Habitantes de la colonia Brisas Torres en los al rededores a la avenida Lázaro Cárdenas piden a las autoridades más seguridad en el área, dar rondines consecutivamente y vigilancia por parte de la policía municipal para que este tipo de delitos dejen de ocurrir.