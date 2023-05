Tribunal ordena a AMLO que se abstenga de emitir declaraciones electorales

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador que se abstenga de emitir manifestaciones de índole electoral.

En una sesión privada, los magistrados votaron por unanimidad para vincular a la Presidencia de la República a remover las publicaciones de la mañanera del 15 de mayo por emitir declaraciones en contra de la oposición y de aspirantes presidenciales rumbo al 2024.

Y es que el PAN denunció las manifestaciones realizadas por el titular del Ejecutivo Federal, específicamente la falta de racionalidad para que un partido acepte dentro de su militancia a una persona por quien nadie votaría, el riesgo de votar por un bloque conservador; y la identificación de personas del flanco izquierdo que podrían contender por una precandidatura o una candidatura, ya que consideró que afecta la equidad en los procesos electorales locales en curso, así como el próximo proceso electoral federal, por lo que solicitó la adopción de medidas cautelares sobre este mensaje y medidas cautelares en su vertiente de tutela preventiva para hechos futuros.

Consideraron que afecta la equidad en los procesos electorales

FOTO: Especial

Presidencia deberá de abstenerse de declaraciones electorales

En ese sentido, el pleno de la Sala Superior, a propuesta del magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, declaró procedentes las medidas cautelares, al considerar que la autoridad no realizó un análisis exhaustivo y contextual, porque no advirtió que los dichos denunciados sí estuvieron vinculados con llamamientos al voto y a no votar por determinadas fuerzas políticas, y esto podría influir en los procesos electorales locales que trascurren.

Derivado de lo anterior, se vinculó a la presidencia de la República a realizar todas las acciones pertinentes para eliminar o modificar el contenido denunciado, y a abstenerse de presentar, difundir y publicar cualquier manifestación que vulnere el principio de imparcialidad y neutralidad.

El TEPJF también declaró procedente la medida cautelar, en su vertiente de tutela preventiva, en relación con el proceso electoral federal 2023-2024, al considerar que ante la conducta reiterada del titular del Ejecutivo Federal resulta necesario vincularlo a que se abstenga de emitir expresiones y declaraciones de índole electoral.