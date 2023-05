Sello Verde en CDMX certifica productos libres de agroquímicos

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, recordó la certificación de Sello Verde, uno de los proyectos implementados cuando fue titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, cuando fue jefe de Gobierno.

De acuerdo con la Dra. Sheinbaum Pardo, se trata de un certificado que garantiza, promueve, orienta y fomenta la producción agroecológica en el Suelo de Conservación bajo el cumplimiento de que los productos no tiene agroquímicos, y reiteró su invitación a consumir productos locales producidos en la zona rural de la capital.

“El objetivo es que la Certificación Internacional de Productos Orgánicos lleva mucho tiempo, requiere que durante muchos años no se utilice agroquímicos. Si nosotros empezamos a producir con no mucho tiempo libre de agroquímicos, no se puede obtener la certificación internacional. Entonces hicimos un Sello Verde especial de la Ciudad de México”, explica la mandataria.

El Sello Verde ayuda a los productores para que lleguen a más sitios. Foto: Especial.

Beneficios del Sello Verde para los productores

De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, este sello les permite a las y los productores la apertura de nuevos espacios de mercado para la comercialización de sus productos del Suelo de Conservación.

“Con Sello Verde las comunidades y ejidos del Suelo de Conservación refuerzan su identidad social, productiva y cultural”, subrayan las autoridades locales.

La Dra. Claudia Sheinbaum explicó que las administraciones anteriores quitaron esta iniciativa, pero con su llegada a la administración local la recuperaron, y ahora pasa por distintas organizaciones civiles e internacionales para certificar que no se usan agroquímicos.