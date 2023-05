"¿Por qué no dejar al país tranquilo?": madre buscadora de Tamaulipas hace un llamado al crimen organizado

Delia Quiroa, del colectivo "10 de marzo", hizo un llamado a través de un carta para llegar a un acuerdo con las autoridades y así combatir la desaparición de personas en el estado de Tamaulipas, así como en las diferentes entidades que sufren de altos índices de violencia en México.

La activista y vocera de Madres Buscadoras de Tamaulipas señaló en entrevista con Jesús Martín Mendoza a través de Heraldo Media Group, que sus acciones no son más que "gritos desesperados" para que pare la violencia, por lo que se ha avocado con cuerpo y alma en su labor para hacer un cambio.

"Queremos impactar en la consciencia de los líderes de los cárteles, para que de alguna manera paren la desapariciones. No estamos acusando a nadie, tampoco se trata de que seamos amigos, ni de que vamos a probar cosas de barbarie, lo que queremos es que pare esta situación, que no haya enfrentamientos armados en las calles y que ellos que tienen el control del territorio tienen el poder de parar esos actos para un bien común, porque la autoridad no ha hecho nada", aseveró

Arcadio es parte de los miles de desaparecidos en México

FOTO: Especial

Exhorta a trabajar por un bien común

Precisó que la administración actual no ha hecho lo suficiente para erradicar la problemática, "ahora imagínate tanta violencia, y nosotros estamos en búsquedas, con miedo, cuantas madres no han matado".

Señaló que su intención principal es que se visibilice la magnitud de esta crisis de desaparecidos y rememoró que incluso a madres de cárteles del crimen han tendido la mano para apoyarlas, razón por la cual destacó la necesidad de llevar a cabo una unión y cesar de una vez por todas el derrame de sangre en calles mexicanas.

Marchas por desaparecidos en la CDMX

FOTO: Daniel Ojeda @danielojedafoto

Delia mencionó que los delincuentes también tienen madres y familia, por lo que indicó que esta es una de las razones primordiales por las que se deben "sensibilizar con nosotros". En este sentido, recordó que se ha presenciado el poder que tienen en otros territorios, lo que desprende su confianza para que tengan en sus manos la posibilidad de hacer algo al respecto.

Al momento de argumentar sobre qué es lo que puede detonar una reacción de concientización en los delincuentes y sicarios, es que ellos están dentro de su complejo contexto por la falta de oportunidades, lo que ha desencadenado cierta serie de eventos en sus vidas al punto que han sucumbido en caminos hostiles para el bienestar común.

Reprobó que el mexicano promedio admire al perfil del criminal, dado que, destacó, no hace ningún bien idolatrar a estos personajes. Aún así, confesó que es un tema complicado y advirtió sobre las consecuencias de mantener a este espectro delictivo tan arraigado con la cultura nacional.

"¿Por qué no dejar que el país esté tranquilo?", se cuestionó Delia al argumentar que deben haber más opciones en lugar de recurrir a la violencia hacia el prójimo.