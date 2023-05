Giro en la desaparición de 7 jóvenes de un call center: el caso estaría relacionado con fraudes inmobiliarios y extorsiones

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez señaló que la desaparición de siete jóvenes de un call center en Jalisco podría estar ligada a fraudes inmobiliarios y a extorsiones telefónicas.

Durante la conferencia matutina de Palacio Nacional la funcionaria no quiso precisar qué organización criminal perpetuó el posible rapto de los jóvenes ya que las investigaciones todavía continúan.

"Estamos trabajando con el gobierno del estado de Jalisco, ayer publicó el gobernador (Enrique Alfaro) que habíamos estado en contacto en el día, solamente decirle que no se trata de digamos jóvenes que estuvieran en una casa en donde tuvieran incluso permiso para estar trabajando, aquí los primeros indicios si se trata de personas que estaban realizando algún tipo de fraudes inmobiliarios y algún tipo digamos de extorsiones telefónicas, de acuerdo al seguimiento de las primeras investigaciones", explicó.

Rosa Icela Rodríguez dijo que continúa el apoyo a la Fiscalía del Estado para dar con el paradero de los jóvenes.

El pasado 27 de mayo, el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz confirmó que sujetos armados privaron de la libertad a un grupo de tres jóvenes de los siete desaparecidos que laboraban en un call center que operaba en la colonia Jardines Vallarta, en Zapopan, Jalisco, esto tras revisar los videos que integran la carpeta de investigación. Al momento, no se han encontrado indicios de todas las personas que están desaparecidas.

Ante esto, en entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, la doctora Carmen Chinas Salazar, coordinadora del Comité Universitario de análisis en materia de personas desaparecidas de la Universidad de Guadalajara, señaló que hay una crisis de en materia de desaparición de personas que inició en la administración anterior con gobernador Aristóteles Sandoval; sin embargo, ahora con actual administración de Enrique Alfaro se ha visibilizado aún más.

"Jalisco es hoy por hoy el estado número uno de todo el país en mayor cantidad de personas desaparecidas y no localizadas", señaló.

Detalló que cada día hay reportes de desaparición de 14 personas y apenas se localizó a la mitad de estas. Desde 2019 que inició a ejercer su cargo, el actual gobernador ha habido una exigencia, ya que era un problema que venía desde la administración anterior, atender y la búsqueda de investigación, y sobre todo prevenir las desapariciones; sin embargo, esto no ha sucedido.

Asimismo, comentó que está terminando el sexenio un plan integral, tampoco se ha atendido la crisis forense y otras situaciones como la cantidad del personal de la policía involucrada en desapariciones forzadas, aunque sí ha habido algunos arrestos y detenciones y procesos penales que son insuficientes frente a esta situación que cada día agravia a los hogares de Jalisco.

A través de la señal de radio El Heraldo Media Group, la doctora Chinas Salazar comentó que el Comité Universitario creo en 2019 un programa para reflexionar sobre esta problemática y ha denunciado en varias ocasiones la indiferencia por parte de las autoridades. Además, señaló que pareciera que están cuidando la imagen y están administrando el problema de las desapariciones y no atendiéndolo, es decir, no se escuchan los reclamos de la ciudadanía por realizar acciones más contundentes.

En el caso de los jóvenes que trabajan en el call center de Zapopan, las familias se dieron cuenta de que les había sucedido a varios de ellos de forma simultánea y no fue la autoridad la que se percató de ello; la policía tardó en relacionar que se estaba hablando de desapariciones en un mismo hecho.

"La autoridad no tiene realmente una voluntad política o las capacidades institucionales para atender un problema complejo", dijo.

Comentó que las autoridades están desbordadas. Por ello, señaló que entre el presupuesto, el personal, la tecnología y los recursos con los que se cuenta no son suficientes para atender la gravedad del problema que se enfrenta

La coordinadora del Comité Universitario de análisis en materia de personas desaparecidas comentó que lo que se sabe del caso es lo que ha declarado la Fiscalía General de la República (FGR) que tenían algunas actividades ilícitas o fraudes. Sin embargo, lo que al comité le preocupa es que hay un discurso recurrente por parte de la autoridad de intentar criminalizar o estigmatizar a las víctimas de desaparición.

En este sentido, a la Comisión lo lleva a colocar en la opinión pública, un discurso de revictimización, es decir, que si alguien desaparece, es porque algo estaba metido en algo ilícito o tenía malas amistades.

Recordó casos de jóvenes donde las autoridades indican que estaban en el lugar y momento equivocado, es decir, no hay un reconocimiento público de que la desaparición es un problema grave que puede afectar a cualquier persona, en cualquier circunstancia.

"No se descarta que haya casos involucrados con hechos delictivos, pero no se puede estar revictimizando como acto para no buscarles", acotó.