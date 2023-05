Marcelo Ebrard no ve problemas en postular “corcholatas” de otros partidos aliados a Morena: "Hay que incluirlos"

El canciller Marcelo Ebrard afirmó que partidos aliados de la Cuarta Transformación como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el del Trabajo (PT) pueden postular a otras corcholatas. “Vamos a extrañar alguna otra mujer por ahí, a ver si brinca”, dijo.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que aunque un sector del PVEM apoya sus aspiraciones presidenciales, tiene el derecho a proponer a otros perfiles, ya que son parte de una coalición.

Canciller, ya está saliendo otra corcholata, ahora del Verde, el senador Manuel Velasco ¿cómo ve esto? Sobre todo, porque el Partido Verde lo está apoyando a usted, se le cuestionó.



“Los del Partido Verde y el Partido del Trabajo tienen todo el derecho de postular a quienes consideren porque somos una coalición, entonces no me extraña que se incluya al Partido Verde, también al Partido del Trabajo con Fernández Noroña, pues hay que incluirlos y que la gente decida; yo no le veo problema. Vamos a extrañar alguna otra mujer por ahí, a ver si brinca”, acotó.

En entrevista en la Cancillería, Ebrard evitó dar el nombre de alguna mujer que tenga el perfil para contender en el proceso interno de Morena. “Yo no puedo decir eso, pero a lo que es que, si quieren postular candidatas o candidatos tanto del Partido del Trabajo como el Partido Verde, pues va a ser interesante”, afirmó.

Canciller ¿qué opina de que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum dijo que “las encuestas tradicionales en Morena eran las efectivas”? Digamos que su propuesta como que no la convence mucho, se le planteó. “Pues si todavía no la conoce”, acotó.



El secretario de Relaciones Exteriores indicó que no dará detalle de su “fórmula” hasta el 5 de junio. “El día cinco se las doy porque nos pidió el partido que no hiciéramos comentarios sobre esto hasta después de la elección del Estado de México, pero el día cinco con todo gusto, como lo anuncié les voy a dar los detalles”, expresó.