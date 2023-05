"No soy millonario": AMLO defiende ser beneficiario de la Pensión de Bienestar

Luego de que este sábado presentó su declaración patrimonial y de intereses, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió que ya recibe la pensión para adultos mayores. En la conferencia de prensa, criticó que la polémica que se desató por ese tema ya que es un beneficio al que tiene derecho y es menos a las pensiones millonarias que recibían los ex presidentes.

Aclaró que de su penúltimo libro que recibió tres millones de pesos y las las regalías de “A mitad del camino”, que ha vendido hasta 400 mil ejemplares y recibe 12%, lo administra su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

Dio a conocer cuánto ha ganado por sus libros. FOTO: Presidencia

AMLO defiende su pensión

“Es cierto, ya la recibo, ya me corresponde, y aquí aprovecho para aclarar para el apoyo para los adultos mayores es universal, es decir a todos los adultos mayores”, manifestó.

Refirió qué hay adultos mayores que decidieron no cobrar su pensión ya que no la necesitaban, aunque tengan derecho.

“Yo no puedo decir ‘no lo recibo’ a mí sí me va a ayudar porque no voy a recibir pensión del gobierno como recibían los anteriores presidentes. Voy a reunir mis tiempos de trabajo para recibir mi pensión del ISSSTE que tiene un tope y de eso voy a vivir porque no soy millonario, porque nunca he tenido en mi vida el propósito de acumular riqueza”, recalcó.

Este recurso es recibido por los adultos mayores. FOTO: Archivo

Este sábado, se dio a conocer que el titular del Ejecutivo federal declaró tener una remuneración anual neta por el cargo en la Presidencia de la República de millón 697 mil 081 pesos. Y en el concepto de otros ingresos declaró recibir 19 mil 310 pesos por el programa Pensión para Adultos Mayores.