Indignante: un hombre violento usa sus pitbulls para atacar a perros callejeros en Pachuca

Un violento hombre que pasea por las calles del centro de Pachuca, Hidalgo, y lo hace en compañía de sus dos mascotas, un par de perros de la raza pitbull, fue denunciado por segunda ocasión luego de que fue visto de nueva cuenta en el momento que utilizó a sus dos mascotas para que atacaran a perros callejeros sin razón alguna, más que ver sufrir a las víctimas.

El agresor de animales fue identificado por una rescatista independiente llamada Decía Apodaca González, quien anteriormente lo descubrió haciendo lo mismo en contra de un perrito que gracias a la activista, logró salir con vida, aunque quedó con graves secuelas ya que producto del ataque, el perro que sería conocido como “Botas” quedó inválido.

De acuerdo con la denuncia realizada por Dacia Apodaca, el hombre al momento de poner a pelear a sus pitbulls con los perros callejeros, les grita para provocar que sean más agresivos. El reciente incidente se presentó en la calle Guerrero a pocos metros del “Reloj de Pachuca”. Trascendió que desde la primera vez que la rescatista acusó al hombre, ha recibido constantes amenazas.

“Me dijo: ‘te voy a matar, maldita perra’, así que lo denuncié por amenazas de muerte. Yo lo denuncié ante la Procuraduría, sin embargo, me desistí, pues, primero, la procuraduría no dio con la dirección de su domicilio y, la verdad, yo no me sentía bien en esa época”, dijo la rescatista.

La rescatista fue amenazada

Tras la denuncia el año pasado, la mujer indicó que el agresor la confrontó justo cuando iba a tirar la basura. Luego de que la mujer rescató a “Botas”, el perrito tardó 10 meses en recuperación ya que en el ataque estuvo a punto de perder una de sus patas al ser mordido por los dos pitbulls. Apenas en enero de este año, “Botas” fue dado de alta.

El agresor usaba a perros pitbull para atacar a otros perros. Foto: Archivo

Una vez que ocurrió la agresión, Dacia Apodaca exhortó a las autoridades locales para que investiguen el caso ya que el hombre no solo permite, sino que alienta a sus mascotas para que agreda a otros perros especialmente callejeros.

Sobre las amenazas que el hombre hizo a la rescatista, de acuerdo con el Artículo 172 del Código Penal del Estado de Hidalgo, “al que amenace a otro con causarle daño en alguno de sus bienes jurídicamente tutelados, se le impondrá prisión de tres meses a dos años y multa de 10 a 40 días”.

En estos días se han presentado otras denuncias contra el maltrato animal y fue la organización “Peludos Desamparados” quien denunció a un hombre que tomó a un perro para aventarlo dentro de un cazo con aceite hirviendo que es utilizado para cocinar carnitas.

El ataque sucedió en el municipio de Tecámac en el Estado de México, cuando el agresivo hombre sorprendió al canino cuando estaba cerca de una carnicería ubicada en la comunidad de San Pablo Tecalco. El agresor acudió a reclamar al dueño del negocio para que cerrara el establecimiento, pero al no encontrar respuesta agarró al perro para aventarlo al cazo.

RMG