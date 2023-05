Dulce Karina desapareció, días después su cuerpo fue hallado enterrado en el patio de su casa

La violencia contra las mujeres no cesa y en muchos de los casos llega hasta su máxima expresión: el feminicidio. Diariamente se suman alrededor de 10 nuevos nombres en la dolorosa lista de asesinatos de mujeres. Un nuevo caso ocurrió en Nuevo León, la víctima es Dulce Karina Chávez Padilla, una joven de 22 años, que fue reportada como desaparecida el pasado 17 de mayo, siete días después su cuerpo fue hallado enterrado en el patio de su propia casa, en el municipio de Zuazua.

Dulce Karina era originaria de Acapulco, Guerrero, lugar al que supuestamente había regresado, según informó su pareja sentimental, Artemio “N”, de 23 años, con quien vivía en Zuazua, que fue detenido por ser el principal sospechoso en el feminicidio de la joven, a quien también se le acusa del delito de desaparición forzada, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nuevo León. El sujeto dijo que la dejó en un taxi con rumbo a la central y que su novia abordó el camión hacia el puerto.

Al ver que la joven no llegaba y no respondía el celular, su familia fue a reportar la desaparición, la Fiscalía General del estado (FGE) de Guerrero activó una ficha de búsqueda bajo el Protocolo Alba, la cual fue ampliamente compartida en redes sociales. La dependencia también inició las respectivas diligencias para la localización. No había rastros de que Dulce Karina hubiera llegado a Acapulco, ni siquiera de que tomó el camión hacia ese destino.

Guerrero activó la ficha de búsqueda. Foto: FGE.

Paralelamente, vecinos de la casa ubicada en la colonia Valle de Santa Elena, de Zuazua, reportaron que percibían olores fétidos, por lo que se asomaron al inmueble y dijeron haber notado lo que parecía restos humanos en el patio. La policía se dirigió de inmediato al sitio y confirmó que había un cuerpo femenino en la propiedad.

Enterraron su cuerpo en el patio trasero. Foto: especial.

Peritos de la Fiscalía trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) donde se le practicó la necropsia de ley, la cual determinó que la causa de muerte de la joven fue asfixia por estrangulamiento. También se confirmó que se trataba de Dulce Karina, por lo que se dio aviso a sus familiares.

Tenía 22 años. Foto: especial.

Comenzaron las investigaciones por el caso, tras las diligencias se giró una orden de aprehensión contra Artemio”N” por los delitos de feminicidio y desaparición forzada. Dicho mandato judicial fue cumplimentado en la calle Ladrón de Guevara, en su cruce con la calle Mariano Arista, en la Colonia del Norte, en el municipio de Monterrey.

Tras el arresto, el sujeto fue ingresado al Centro de Reinserción Social No.1 Norte, en el municipio de Apodaca. Según el reporte, la joven fue agredida físicamente por el detenido y un segundo involucrado, al ver que la asesinaron, la enterraron en el patio trasero para ocultar los hechos. Del otro sujeto no se sabe nada.

DMGS