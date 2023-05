Claudia Sheinbaum aplaude la Ley 3 de 3: "Ser deudor alimenticio es una forma de violencia"

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre la declaración de constitucionalidad de la Ley 3 de 3 y aseguró que es una forma de limitar la violencia de género. La comisión permanente del congreso declaró la constitucionalidad de la reforma 3 de 3, misma que prohíbe que deudores alimentarios ocupen cargos públicos en todos los órdenes de gobierno.

"Me parece muy bien. Primero debe haber una sentencia, para que no se presente una denuncia sin fundamento, pero es un gran avance", explicó. Además sugirió que no se considere sólo la denuncia, sino la sentencia del juez.

"Cuando no se entrega la pensión es una forma de violencia, que después se convierte en otras formas de violencia"

La jefa de gobierno de la Ciudad de México reiteró que si el gobierno y las administraciones de todos los niveles se consideran feministas y que respetan los derechos de las mujeres, también es necesario hacerlo con los representantes populares.