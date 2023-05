Te hará llorar: indigna el video de una mujer que abandona un perrito frente a su hijito en Tlalnepantla

El maltrato animal se encuentra presente de diferentes formas, una muy común es el abandono, por los motivos que sean, dejarlo a su suerte, sin importar los peligros que pueda correr en la calle, es una de las formas más crueles de deshacerse de una mascota y cada día, con la presencia de redes sociales es más fácil evidenciar a las personas que realizan este tipo de acciones. En este contexto, recientemente se dio a conocer un caso de esta naturaleza en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México.

Los hechos fueron dados a conocer por el reportero de nota roja, Carlos Jiménez, quien compartió cómo una mujer abandonó a un can sin el menor remordimiento. Los hechos ocurrieron en la colonia Jorge Jiménez Cantú, en el clip se puede ver a la mujer que porta una chamarra color azul y unos leggins color rosa, llegar con su pequeño hijo.

La señora se sienta en la orilla de una jardinera y se ve que lleva consigo una bolsa de plástico, pero al interior de ésta se encuentra un perrito, específicamente a un cachorro. Durante algunos momentos se mueve, voltea hacia todos lados para asegurarse de que nadie la estuviera viendo, cuando sin más abre la bolsa y deja al perrito sobre la jardinera para inmediatamente emprender la huida.

Entre lo más reprobable destaca que la mujer decidió abandonar al can enfrente de su hijo, sin importarte que le estuviera dando un pésimo ejemplo, su único fin era deshacerse del cachorrito, el cual lucía bastante pequeño aún. El audiovisual causó bastante indignación entre los usuarios de Twitter quienes mencionaron algunas alternativas para no abandonar al perrito de esa forma, pero lamentablemente, la mujer eligió la más irresponsable.

Un sujeto se regresó en su camioneta para atropellar brutalmente y matar a una perrita en Veracruz

Hace unos días, se registró un grave caso de violencia contra los animales en Xalapa, Veracruz, el cual le costó la vida a una perrita callejera llamada Sol, quien murió de una forma cruel. Los hechos se registraron el pasado martes 9 de mayo en la calle Olmo entre Solidaridad y Francisco Villa de la colonia 9 de abril, de acuerdo con lo referidos por testigos, Sol fue arrollada por un sujeto identificado como Luis C. quien manejaba una camioneta con placas de circulación X-V6185A, presuntamente se trataba del trabajador de una ferretería.

Según lo que se puede escuchar en la transmisión que realizó a través de Facebook la asociación Rescate Animal Patitas Suaves Xalapa, el conductor ya había librado a la perrita, pero luego se regresó y de reversa la arrolló. Una integrante de la asociación encaró al encargado del lugar y le explicó la situación en compañía de una patrulla para que la testigo identificara al sujeto, esa era la petición que le hicieron, pero el hombre se limitó a decir que no podía hacer algo por ellos.

Sol fue asesinada de una forma brutal. | FB: Rescate animal patitas suaves Xalapa

El 10 de mayo, la asociación compartió una actualización del caso y refirieron que acudieron a la Fiscalía, pero no fueron atendidos y aunque les tomaron la denuncia, no quisieron recibir a Sol, ya que el médico veterinario zootecnista se encuentra de vacaciones y no fue posible que le hicieran la necropsia, por lo que tuvo que llevarla a otro lado para que les dieran por escrito un reporte del estado de salud de la perrita. Asimismo en la transmisión en vivo refirió que en el lugar no existe un espacio en el que pueda estar el cuerpo de Sol mientras se realizan los trámites correspondientes.

Cabe destacar que además del trágico hecho, reportaron que Sol acababa de dar a luz, por lo que emprendieron la búsqueda de los cachorros. Más tarde informaron que varias personas se sumaron a la búsqueda y finalmente los encontraron, justo en donde los había dejado cuando fue a buscar comida para ellos.